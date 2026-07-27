Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Satu Mare, tabăra a fost organizată de către un profesor al unui colegiu din oraș. Elevii au plecat joi din țară, iar sâmbătă au ajuns în Nisa, de dimineață.

Toată ziua au avut timp liber și au vizitat zona. Potrivit agenției de turism, autocarul ar fi fost parcat în apropierea unui hotel. Seara, când au revenit la autocar, au aflat de la șoferi că acesta ar fi fost spart de hoți și că au dispărut mai multe bunuri.

Autoritățile franceze îi caută pe hoți

Imediat au fost anunțate autoritățile de acolo, însă, deocamdată, nu au reușit să îi găsească pe cei care au dat spargerea. Unul dintre profesorii însoțitori a precizat că toți elevii și-au continuat drumul spre destinația finală, în regiunea istorică Burgundia, și așteaptă să primească noi informații de la autoritățile franceze.

Contactați, reprezentanții agenției de turism cu care au plecat elevii au transmis că vor face tot posibilul să-i despăgubească pe copii.

Și consulul onorific al României la Nisa ne-a transmis că turiștii trebuie să fie mult mai precauți și atenți, mai ales cu bunurile lăsate în mașină, pentru că sunt frecvente cazurile de furt în sezonul estival.