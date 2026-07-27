"Sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde aceste teritorii din vestul ţării, care au aparţinut cândva Poloniei, Ungariei şi României. Este posibil să nu se întâmple mâine sau poimâine. Poate dura un an, doi ani, 10 ani sau 15 ani, dar istoria va pune în cele din urmă totul la locul său", a declarat preşedintele rus, citat de TASS și preluat de Agerpres.

Putin spune că Rusia era singurul garant al integrității teritoriale a Ucrainei

Rusia a fost singurul garant al integrităţii teritoriale a Ucrainei, însă Kievul a declarat Moscova drept inamicul său, a mai afirmat Putin în cadrul întâlnirii.

"A existat un singur garant al integrităţii teritoriale a Ucrainei. Acesta a fost Rusia. Dar au decis că este necesar, posibil şi avantajos pentru ei, să declare Rusia drept inamicul lor", a susţinut Putin.