Liderul clanului Cârpaci din Timișoara, care a obligat un bărbat să-i doneze un rinichi, va fi predat poliției germane

Acolo va fi cercetat pentru că ar fi obligat un alt român să-i doneze un rinichi. Totul s-ar fi întâmplat în 2022, când victima a fost ademenită să lucreze în Germania.

După ce i-a fost confirmat mandatul european de arestare emis în martie pentru infracțiunea de trafic de persoane în vederea prelevării de organe, Gradu Cârpaci va fi urcat într-un avion și va ajunge luni pe mâna autorităților din Germania.

Procurorii germani spun că Gradu Cârpaci i-ar fi promis un apartament și 15 mii de euro ca să-l convingă să-i doneze organul de care avea nevoie. În schimb, l-ar fi ținut pe acesta captiv și l-ar fi amenințat că îi omoară familia dacă nu acceptă.

Așa, victima ar fi mințit în comisia medicală a spitalului din Freiburg, unde a avut loc transplantul, că este nepotul lui Gradu Cârpaci.

Era nevoie de această minciună, întrucât legea interzice transplantul de la persoane străine, tocmai pentru a elimina tentativele de trafic de organe.

Dacă va fi găsit vinovat, Gradu Cârpaci riscă până la 12 ani de închisoare.