În locul pensiunii moderne rezervate pe internet, aceștia au găsit un șantier părăsit și o clădire în construcție. Imediat au anunțat poliția, mai ales că dăduseră și un avans de aproape 60 mii lei.

Elevii și dascălii din Dorohoi au plănuit să se bucure de câteva zile în stațiunea Izvoare din Maramureș. Oferta găsită pe internet a părut tentantă și imediat au luat legătura cu o persoană care s-a recomandat a fi administratorul unității de cazare.

Prețul total pentru tabără a fost de 92 mii de lei lei însă a fost cerut un avans de 60 mii lei.

Când au ajuns la destinație, elevii şi profesorii au realizat însă că au fost înșelați și că nu au unde să se cazeze.

Locația nu semăna cu ce au rezervat iar pensiunea, spun anchetatorii, era în șantier. Pentru că nu au găsit o altă soluție de cazare, elevii şi-au anulat tabăra și s-au întors spre casele lor.

Profesorii au depus imediat plângere, iar polițiștii fac acum cercetări pentru înșelăciune. Până acum nu au reușit să recupereze prejudiciul.

Polițiștii ne recomandă ca, înainte de a trimite bani pentru cazări rezervate online, să verificăm identitatea persoanei sau a societății care oferă serviciile. Dar și să căutăm recenzii despre locul respectiv. Câteva minute de verificări vă pot feri de pierderea banilor și de transformarea vacanței într-o experiență neplăcută.