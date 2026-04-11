Pe Valea Prahovei, pe pârtiile de mare altitudine, s-a schiat ca în plin sezon mai ales că iar a nins. În tot acest timp, în Poiana Brașov, lumea a lenevit la spa, şi în piscină.

Doar soarele a lipsit din peisaj pentru a le face schiorilor din Sinaia ziua perfectă. Au fost temeraturi negative şi a nins aşa că la mare altitudine ai crede că vine Crăciunul nu Paştele.

Cu marea de nori deasupra capului și zăpadă proaspătă sub schiuri, toate pârtiile din golul alpin, aflate la cota 2000, te îmbie să faci mişcare.

Robert Manta, schior: ”Încă schiem în condiții impecabile, aici la Sinaia. Ținând cont că suntem în aprilie totuși la -6, -7 grade este destul de rece".

Aceste studente din București au pierdut șirul turelor. Nu se stă la coadă la instalații așa că trebuie doar să ai antrenament și să nu te lase genunchii.

Schioare: "Cam multă gheță, dar e bine că e cald și dacă mai era puțin soare era foarte bine era perfect."

Schioare: "E mai liber. Ne mulțumim cu ce avem că încă este zăpadă la mijlocul lui aprilie."

Şi, că tabloul să fie complet, s-a pornit din senino ninsoare.

Ceva mai jos, Poiana Brașov, oferă o atmosferă mixtă, la granița dintre anotimpuri. Laura a sosit din Mediaș împreună cu familia și prietenii, hotărâtă să se bucure din plin de zilele libere.

Laura Domșa, turistă: "Am venit să ne relaxăm, să petrecem un Paște mai diferit față de ceea ce știam înainte, să scăpăm un pic de curățenia de acasă și de toate pregătirile de Paști, să fim și noi răsfățați. Ne așteaptă masa de Paște, ouăle, pasca absolut tot și învierea. Deci suntem aici pentru relaxare, pentru copiii noștri să se simtă diferit și ca să simțim și noi cele 4-5 zile de concediu pe care le avem."

Sejurul de 3 nopți pentru Paște, include acces gratuit la spa, piscină, saună și masaj.

Prețurile pentru un sejur în Poiana Brașov cu demipensiune , pentru 2 persoane, variază considerabil în funcție de hotel și facilități. De la 2000 de lei pentru pachete economice la peste 6.000 lei.