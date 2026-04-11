Cel puțin așa susțin unii oficiali americani citați de The New York Times, arată news.ro. Această situație complică negocierile de pace de la Islamabad (Pakistan), unde vicepreședintele JD Vance se întâlnește cu delegația iraniană.

Iranul a minat strâmtoarea Ormuz „la întâmplare" luna trecută, folosind ambarcațiuni mici. Nu este clar dacă locațiile au fost înregistrate, iar unele mine plutesc sau se deplasează necontrolat.

„Nimeni nu știe unde sunt minele", susțin oficialii americani. Nici SUA, nici Iranul nu au capacități solide de deminare – proces mult mai dificil decât amplasarea.

Trump: vă facem o favoare

Președintele Trump a condiționat armistițiul de „DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ și SIGURĂ" a strâmtorii. Miercuri, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a vorbit despre „limitări tehnice", referire la incapacitatea de a găsi sau îndepărta minele, conform surselor americane.

Sâmbătă, în timpul negocierilor, Trump a anunțat pe Truth Social că SUA au început operațiunile de deminare „ca un gest de bunăvoință". El a susținut că toate cele 28 de nave iraniene de minare „se află pe fundul mării" și că a început „procesul de curățare" ca „favoare adusă țărilor din întreaga lume, inclusiv Chinei, Japoniei, Coreei de Sud, Franței, Germaniei". „Incredibil, ei nu au curajul sau voința de a face această muncă singuri", a adăugat Trump, reluând criticile la adresa aliaților care nu participă la redeschiderea strâmtorii.