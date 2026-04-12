Sunt rapide și ușor de folosit, iar pentru că nu necesită la fel de mult ulei ca metodele tradiționale de gătit, reprezintă o variantă mai sănătoasă de preparare a alimentelor.

Airfryer-ul trebuie curățat regulat. Depunerile de mâncare din coș nu doar că îi strică aspectul, dar îl pot face mai puțin eficient și chiar pot crește riscul de incendiu. Totuși, curățarea nu trebuie să fie dificilă, deoarece există o soluție simplă care durează doar 15 minute, scrie Express.

Cum să cureți friteuza cu aer

Pentru o friteuză perfect curată, fără resturi de mâncare lipite de fund, ai nevoie doar de puțin detergent de vase și bicarbonat de sodiu.

Presară bicarbonatul în friteuză atunci când este oprită și rece, apoi adaugă detergentul de vase și apă clocotită. Lasă amestecul să acționeze timp de 15 minute, apoi clătește rapid. Vei observa că resturile de mâncare se desprind fără să fie nevoie să freci intens, ceea ce face din această metodă un truc foarte ușor de întreținere.