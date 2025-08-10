Razii ale poliţiştilor în sudul litoralului, în Vama Veche, Costinești și Mangalia. Au fost aplicate zeci de amenzi

Poliţiştii au făcut razii în sudul litoralului, fiind oprite maşini şi persoane în Vama Veche, Costineşti şi Mangalia. S-au dat zeci de amenzi în valoare de zeci de mii de lei.

”La data de 10 august a.c., în intervalul orar 2.00-6.00, poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie Vama Veche-2 Mai au desfăşurat o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii faptelor comise cu violenţă din segmentul stradal, precum şi pentru prevenirea şi combaterea consumului de alcool şi a substanţelor psihoactive. Astfel, au fost legitimate aproximativ 100 de persoane şi au fost controlate peste 40 de autoturisme”, a transmis, duminică, IPJ Constanţa.

Sursa citată a precizat că au fost aplicate 17 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 6.200 de lei.

Totodată, a fost retras un certificat de înmatriculare.

De asemenea, în acelaşi interval orar, poliţişti din cadrul Secţiei 3 Poliţie Costineşti au desfăşurat o acţiune pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor de furt, precum şi pentru prevenirea şi combaterea consumului de alcool şi substanţe psihoactive.

Astfel, au fost legitimate 40 de persoane, totodată fiind oprite, pentru control, 40 de autovehicule.

În urma activităţilor, au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de aproximativ 6.000 de lei.

În plus, sâmbătă, poliţişti au făcut o razie de ampluare în Mangalia.

”Au desfăşurat o acţiune pe linia menţinerii unui climat optim de ordine şi siguranţă publică, precum şi pentru prevenirea şi combaterea vitezei excesive şi a consumului de băuturi alcoolice şi substanţe psihoactive. Astfel, au fost legitimate peste 70 de persoane, totodată fiind oprite, pentru control, aproximativ 60 de autovehicule”, amai transmis sursa citată.

În urma activităţilor, au fost aplicate 14 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 22.000 de lei.

