"La data de 13 martie, Poliţia Română a adus în ţară un bărbat, de 45 de ani, din Sibiu, urmărit internaţional din categoria Most Wanted, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, furt calificat cu consecinţe deosebit de grave şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Acesta este condamnat la aproape 10 ani de închisoare", informează Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Persoana în cauză urmează a fi introdusă într-o unitate de detenţie, în vederea aplicării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea.

Bărbatul a fost depistat în februarie 2024, pe teritoriul Franţei, în Eragny, în urma unui mandat de percheziţie domiciliară, fiind arestat în vederea executării mandatului european de arestare emis de către autorităţile române.

"La data de 21 decembrie 2021, Biroul SIRENE - România a introdus o semnalare în Sistemul de Informaţii Schengen pe numele bărbatului, solicitându-se arestarea acestuia, în vederea predării, în baza unui mandat european de arestare emis de către Tribunalul Timiş, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, furt calificat cu consecinţe deosebit de grave şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere", arată sursa citată.

Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2013, bărbatul, împreună cu alte opt persoane, ar fi constituit un grup infracţional organizat, specializat în furturi.

Grupul ar fi acţionat pe teritoriul României până în anul 2017. În perioada 1 noiembrie 2013 - 11 decembrie 2013, bărbatul, împreună cu membrii grupului, ar fi pătruns prin efracţie în 4 locuinţe, de unde ar fi sustras bunuri şi valori, cauzând un prejudiciu estimat la 43.500 de euro şi 80.000 de lei.

"În noaptea de 4 spre 5 februarie 2017, aceştia au spart o locuinţă, de unde ar fi sustras bunuri de 47.700 de euro. În aceeaşi noapte, ar fi pătruns prin efracţie în sediul unei firme, de unde au furat bunuri în valoare de 15.680 de euro şi 108.800 de lei", precizează IGPR.

De asemenea, în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2017, bărbatul ar fi sustras dintr-o casă de schimb valutar bunuri de 250.100 de lei, în timp ce, în noaptea de 21 octombrie 2017, inculpaţii au mai luat dintr-o locuinţă bunuri de 70.000 de euro.

Totodată, bărbatul ar fi sustras de la două persoane 3.000 de euro şi 23.300 de lei, respectiv 23.000 de euro şi 26.000 de lei.

Pentru faptele comise, cel în cauză a fost condamnat la 9 ani şi 7 luni de închisoare.

De la data introducerii alertei şi până la momentul depistării, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş - Serviciul de Investigaţii Criminale a obţinut mai multe informaţii cu privire la posibile locaţii ale persoanei urmărite pe teritoriul unor state membre Schengen, iar, în luna octombrie 2023, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş - Serviciul de Investigaţii Criminale au stabilit că persoana urmărită se poate afla în Franţa, sub o identitate falsă.

"Biroul SIRENE - România a efectuat schimb de informaţii cu SIRENE - Franţa în legătură cu identitatea falsă a persoanei urmărite, aspectele transmise de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş confirmându-se", mai arată sursa citată.

