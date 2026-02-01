Reprezentanții instituțiilor de învățământ spun că din sumele actuale nu își pot acoperi costurile cu materialele didactice și noile tehnologii. Ca să îi ajute pe tineri să facă față, în unele locuri, cei care vor avea note bune vor beneficia de reduceri sau scutiri.

Universitățile cresc taxele de studiu

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, taxele de studiu vor fi majorate, în medie, cu 20% pentru 13 din cele 15 facultăți ale instituției.

Cel mai mult va costa Facultatea de Drept. Acolo, taxa aproape s-a dublat și a ajuns la 6.000 de lei pe an. Urmează facultățile de Psihologie, Fizică și Informatică, unde sunt majorări de aproximativ 40%. Pentru cele de Biologie sau Economie, creșterile sunt de 10%. Fondurile adunate din taxe sunt folosite pentru cumpărarea de materiale didactice, tehnologie, dar și pentru plata utilităților.

Liviu Maha, rectorul Universității „Al. Ioan Cuza” din Iași: „Erau taxe foarte mici raportate la costurile pe care le presupune procesul de învățământ. Au crescut și constrângerile de ordin material, inclusiv componenta tehnologică, acum avem și un program de AI și sunt costuri mari, acoperă abia ce a însemnat inflația pe ultimul an."

Dar există și scutiri de plată. Cei care obțin note mari în primul semestru vor plăti doar jumătate din taxa anuală.

Adrian Iftene, prorector UAIC: „Orice ajutor este binevenit, în acest fel ei pot să continue studiile, sunt încurajați să performeze.”

Băiat: „Câteva mii de lei în buzunar în plus sunt un avantaj, chiar echivalentul unei chirii pe lună.”

Studenții spun că fac față cu greu plăților

Fată: „Am prieteni la facultate care s-au lăsat din cauză că nu au reușit nici să prindă vreo bursă și au fost nevoiți să renunțe din lipsa banilor."

La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, tarifele vor crește cu maximum 500 de lei, a comunicat conducerea. Iar studenții cu rezultate bune, care vor face și voluntariat în cadrul facultății, vor beneficia de o reducere de aproximativ 20%.

Și la Universitatea din București au fost anunțate majorări de taxe, de aproximativ 10%. La fel și la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat recent. Aici nu a fost anunțat deocamdată și un procent. Noile tarife intră în vigoare din anul de studiu următor.

