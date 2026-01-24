Ministerul rus al Apărării a difuzat vineri imagini în care apar două bombardiere strategice Tu-22M3, aflate într-un „zbor planificat” în spațiul aerian de deasupra apelor neutre ale Mării Baltice, notează Euronews.

Potrivit unui comunicat oficial, escorta a fost asigurată de avioane de vânătoare Su-35 și Su-30 ale Forțelor Aerospațiale ruse. Zborul a durat aproximativ cinci ore, iar pe anumite segmente ale traseului bombardierele au fost însoțite și de avioane de vânătoare aparținând altor state.

Moscova subliniază că toate zborurile avioanelor Forțelor Aeriene ruse sunt desfășurate cu respectarea strictă a regulilor internaționale privind utilizarea spațiului aerian. Autoritățile ruse precizează că astfel de misiuni sunt efectuate în mod regulat deasupra apelor internaționale, inclusiv în Oceanul Arctic, Atlanticul de Nord, Oceanul Pacific, precum și în Mările Baltică și Neagră.

Anunțul vine la o zi după ce serviciile de informații ale Finlandei au avertizat că Rusia ar putea continua să reprezinte un risc pentru infrastructura europeană, pe fondul suspiciunilor că Moscova ar putea plănui noi atacuri asupra infrastructurii critice submarine din Marea Baltică. Zona se află în stare de alertă ridicată după o serie de incidente care au vizat cabluri de energie, comunicații și conducte petroliere, de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

Cel mai recent incident a avut loc în noaptea de Revelion, când Finlanda a interceptat o navă rusească aflată în drum spre Israel, suspectată de sabotarea unor cabluri de comunicații submarine.

Kremlinul a respins în repetate rânduri acuzațiile privind astfel de atacuri în Marea Baltică. Investigațiile europene desfășurate până în prezent nu au reușit să ofere dovezi clare care să lege direct Moscova de aceste acte de sabotaj.

Raportul serviciilor de informații finlandeze mai arată că, în prezent, nu există o amenințare militară imediată la adresa Helsinkiului, Rusia fiind profund implicată în războiul din Ucraina. Totuși, documentul avertizează că situația de securitate s-ar putea schimba semnificativ în lunile sau anii următori, dacă Moscova va reuși să-și refacă sau să-și extindă capacitățile militare.

