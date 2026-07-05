Potrivit unui comunicat al companiei, în perioada opririi planificate, au fost efectuate activităţi din următoarele programe: programul de mentenanţă preventivă; programul de mentenanţă corectivă; programul de inspecţii; programul de testări obligatorii pe perioada opririlor planificate şi programul de implementare modificări de proiect.

"Lucrările aferente programului de oprire planificată au fost realizate în condiţii de siguranţă pentru personalul centralei, public şi mediul înconjurător, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavodă", se arată în comunicat.

Unitatea 1 CNE Cernavodă a intrat în oprire planificată pe 10 mai 2026.

Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost pusă în funcţiune în anul 1996, iar, până în prezent, exploatarea Unităţii 1 a dus la evitarea a 145 de milioane de tone de CO2 în atmosferă şi a livrat în siguranţă peste 149 de milioane de MWh, la un factor de capacitate de peste 90%, fiind în baza factorului de capacitate în primele trei reactoare nucleare, la nivel global.

Societatea Naţională Nuclearelectrica administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care operează Unităţile 1 şi 2, cu o capacitate de 700 MWe, precum şi Fabrica de Combustibil Nuclear Piteşti, care este producător calificat de combustibil nuclear CANDU 6.