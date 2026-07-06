Unde au ajuns cele peste 400 de persoane din azilele ilegale din Bihor. Un bărbat a murit în timpul relocării

Dintre acestea, 394 au fost relocate în centre rezidențiale și servicii sociale din 20 de județe, iar alte 15 sunt internate în unități medicale.Potrivit instituției, un bărbat relocat într-un centru din județul Mureș a murit în cursul zilei de luni. Cauza decesului urmează să fie stabilită de Institutul de Medicină Legală.

Cele 15 persoane internate au fost transferate din unitățile de primiri urgențe și vor rămâne sub supraveghere medicală atât timp cât va fi necesar. După externare, acestea vor fi relocate în servicii sociale, în funcție de evaluările medicale și sociale.

Conform datelor Ministerului Muncii, cele mai multe persoane au fost relocate în județele Alba (60), Satu Mare (56), Sibiu (42), Arad (38), Cluj (36), Botoșani (31) și Vâlcea (29). În total, beneficiarii au fost distribuiți în centre din 20 de județe. Autoritățile nu au transmis instituțiile medicale și/sau sociale în care au fost transferate respectivele persoane.

Ministerul precizează că, dintre cele 409 persoane identificate, 165 au domiciliul în localitățile Dumbrava, Holod și Tinca, 212 sunt persoane vârstnice, 149 sunt încadrate într-un grad de handicap, iar 11 nu dețin documente de identitate. În cazul acestora din urmă, autoritățile desfășoară procedurile necesare pentru refacerea actelor.

Instituția mai informează că, până în prezent, la call center-ul ANPIS destinat aparținătorilor au fost înregistrate 40 de apeluri. Potrivit ministerului, niciuna dintre persoanele care au solicitat informații nu și-a exprimat intenția de a prelua în îngrijire beneficiarul despre care întreba.

Pentru asigurarea continuității serviciilor sociale, Guvernul urmează să adopte o hotărâre prin care vor fi alocate fonduri din Fondul de rezervă bugetară. Potrivit Ministerului Muncii, banii vor acoperi costurile serviciilor pentru persoanele relocate până la sfârșitul anului, astfel încât furnizorii de servicii sociale să poată asigura îngrijirea beneficiarilor fără întreruperi.