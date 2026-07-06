Unde au ajuns cele peste 400 de persoane din azilele ilegale din Bihor. Un bărbat a murit în timpul relocării

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Perchezitii bihor diicot
DIICOT

Ministerul Muncii transmite că 409 persoane aflate din azilele ilegale au fost identificate în urma perchezițiilor desfășurate în județul Bihor de procurorii DIICOT și polițiști. 

autor
Adrian Popovici

Dintre acestea, 394 au fost relocate în centre rezidențiale și servicii sociale din 20 de județe, iar alte 15 sunt internate în unități medicale.Potrivit instituției, un bărbat relocat într-un centru din județul Mureș a murit în cursul zilei de luni. Cauza decesului urmează să fie stabilită de Institutul de Medicină Legală.

Cele 15 persoane internate au fost transferate din unitățile de primiri urgențe și vor rămâne sub supraveghere medicală atât timp cât va fi necesar. După externare, acestea vor fi relocate în servicii sociale, în funcție de evaluările medicale și sociale.

Conform datelor Ministerului Muncii, cele mai multe persoane au fost relocate în județele Alba (60), Satu Mare (56), Sibiu (42), Arad (38), Cluj (36), Botoșani (31) și Vâlcea (29). În total, beneficiarii au fost distribuiți în centre din 20 de județe. Autoritățile nu au transmis instituțiile medicale și/sau sociale în care au fost transferate respectivele persoane.

Ministerul precizează că, dintre cele 409 persoane identificate, 165 au domiciliul în localitățile Dumbrava, Holod și Tinca, 212 sunt persoane vârstnice, 149 sunt încadrate într-un grad de handicap, iar 11 nu dețin documente de identitate. În cazul acestora din urmă, autoritățile desfășoară procedurile necesare pentru refacerea actelor.

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Instituția mai informează că, până în prezent, la call center-ul ANPIS destinat aparținătorilor au fost înregistrate 40 de apeluri. Potrivit ministerului, niciuna dintre persoanele care au solicitat informații nu și-a exprimat intenția de a prelua în îngrijire beneficiarul despre care întreba.

Pentru asigurarea continuității serviciilor sociale, Guvernul urmează să adopte o hotărâre prin care vor fi alocate fonduri din Fondul de rezervă bugetară. Potrivit Ministerului Muncii, banii vor acoperi costurile serviciilor pentru persoanele relocate până la sfârșitul anului, astfel încât furnizorii de servicii sociale să poată asigura îngrijirea beneficiarilor fără întreruperi.

Situația relocărilor pe județe:

Alba: 60 persoane

Satu Mare: 56 persoane

Sibiu: 42 persoane

Arad: 38 persoane

Cluj: 36 persoane

Botoșani: 31 persoane

Vâlcea: 29 persoane

Mehedinți: 17 persoane

Bistrița-Năsăud: 15 persoane

Mureș: 14 persoane

Bihor: 10 persoane

Neamț: 10 persoane

Hunedoara: 9 persoane

Vrancea: 7 persoane

Giurgiu: 5 persoane

Olt: 5 persoane

Timiș: 4 persoane

Brașov: 3 persoane

Gorj: 2 persoane

Caraș-Severin: 1 persoană

Total: 394 persoane relocate. La acestea se mai adaugă 15 persoane transferate în unități medicale.

Cine este bărbatul care a murit în timpul relocării

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a oferit detalii despre persoana decedată.

„În mod absolut regretabil, în decursul acestei seri am fost informat că o persoană relocată în judeţul Mureş a decedat. Este vorba de domnul Gheorghe Gogea (55 ani), care avea domiciliul în Oradea. Persoana era stabilă după relocare, avea discernământ şi nu a fost identificată ca având dizabilităţi sau probleme medicale urgente”, anunţă ministrul, într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Dragoş Păslaru, în urma evaluării preliminare, bărbatul a declarat că nu are rude sau persoane apropiate.

„Am discutat personal cu directoarea DGASPC Mureş şi mâine dimineaţă vom avea concluziile Institutului de Medicină Legală privind cauza decesului. Nu există pentru mine amărăciune mai mare decât să scriu aceste rânduri şi să comunic această veste tristă pentru fiecare dintre noi”, a mai transmis ministrul interimar.

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Etichete: bihor, azile, Dragos Pislaru,

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