Una dintre cele mai cunoscute clădiri din România, veche de aproape 100 de ani, își va recăpăta strălucirea de altădată

Este vorba despre blocul interbelic Aro, care a fost expertizat folosind cea mai nouă tehnologie.

Construcția a fost încadrată în clasa de risc seismic 1 și urmează să fie consolidată.

Pe Bulevardul Magheru, una dintre cele mai importante artere ale Capitalei, la tot pasul găsim cladiri cu povești impresionante, multe fiind considerate monumente istorice. Iar stilurile arhitecturale te poartă parcă într-o călătorie în timp.

După Marea Unire, Bucureștiul se afla în plin proces de modernizare și de aliniere la cele mai noi tendințe în materie de arhitectură, dictate oarecum de marile capitale europene.

În 1929, Horia Creangă construiește pe Bulevardul Magheru prima mare clădire modernistă din București, care a devenit faimoasă pentru cinematograful Patria și pentu celebrul bar Melody.

Blocul a fost expertizat, recent, folosind cea mai nouă tehnologie de pe piață.

Tiberiu Visan, directorul general al firmei de proiectare și construcții: "Am utilizat tehnologia scanării laser 3D, o tehnică relativ nouă pentru România. Ne ajută să obținem informații cât mai exacte despre starea de fapt a clădirii și să reducem foarte mult timpul necesar pentru analiză. Prin această tehnologie am avut lucrări de teren de aproximativ cinci zile. Dacă am fi mers pe o variantă clasică, ar fi durat o lună de zile".

Clădirea se află într-o stare avansată de degradare. Potrivit specialiștilor, este nevoie de lucrări de consolidare serioase.

La parter mai există câteva spații comerciale. În plus, sunt și locatari care continuă să stea acolo în ciuda riscului uriaș.

Pe de altă parte, până acum, doar 2.500 de imobile din București au fost expertizate. 390 de clădiri sunt încadrate în clasa de risc seismic 1, iar 456 în clasa de risc seismic 2. Însă, numărul celor aflate în pericol se ridică la aproximativ 20.000.

Matei Sumbasacu, fondator al Asociației Re:Rise: "Pentru a face o expertizare tehnică, un expert are nevoie de modelul geometric al clădirii, trebuie să știm cum sunt dispuse spațial elementele structurale ale clădirii. Acest lucru se obține mergând în fiecare încăpere cu ruleta și măsurând fiecare încăpere și apoi compunând aceste măsurători într-un model".

Între timp, autoritățile locale plănuiesc să consolideze sediile mai multor instituții culturale din Capitală. Deocamdată sunt pregătite documentele necesare.

