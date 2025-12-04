Un vârstnic a ars de viu în propria locuință. Rudele n-au reușit să-l salveze, și nici pompierii

Sfârșit tragic pentru un bărbat de 78 de ani, din Târgu Mureș. Omul a ars de viu în propria locuință.

Rudele sale, care locuiesc în aceeași curte, au încercat să îl salveze, însă flăcările erau prea puternice. Vă avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Nepoata bărbatului a dat alarma la 112, după ce a văzut că din locuința bărbatului iese fum. A încercat între timp să-l salveze, împreună cu alte rude, însă focul era deja prea puternic.

Nepoata: „Când am intrat pe ușă doar patul ardea, nu mai puteam salva, foarte mare fum, și pe drum era fum” (...)

Nepoata bătrânului: „Am zis să intre în casă să salveze pe bătrân, nu contează casa doar bătrânul să salveze și nu o putut să intre copilul că deja ceva exploda. Vecinul a dat cu apă deja. A ars de vie, deja era mort”.

Fiica: „Am aflat că a ars în casă, nu știu de la ce, e taică-meu. Așa zicea de la Criminalistică, de la țigară sau de la scurt-circuit de la priză”.

Mai multe echipaje de pompieri au sosit la fața locului. După ce au stins incendiul, au găsit trupul carbonizat al bărbatului.

Alexandru Nechifor, comandant de echipaj Detașamentul de Pompieri Târgu Mureș: „La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat că incendiul s-a manifestat cu flacără și fum intens în incinta încăperii. În urma incendiului a rezultat o persoană de 78 de ani decedată”.

Trupul a fost dus la IML, pentru necropsie. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru distrugere și ucidere din culpă.

