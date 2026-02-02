Tânărul de 21 de ani a încercat apoi să își apere conaționalul și le-a spus polițiștilor că un dealer de droguri ar fi vrut să-l omoare.

Cei trei irlandezi erau în România de aproximativ două săptămâni. Veniseră să ne viziteze țara și să se distreze, mai ales în Centrul Vechi al Capitalei. Așa s-a întâmplat și în acest sfârșit de weekend, însă sâmbătă la amiază, totul ar fi pornit de la o glumă, spune unul dintre ei. O glumă care s-a dovedit a fi nefericită, pentru că imediat a apărut un scandal, iar situația a escaladat, unul dintre cei trei irlandezi fiind înjunghiat chiar de prietenul lui.

Inițial, bărbatul după ce a fost înjunghiat a coborât din locuința pe care o închiriase împreună cu conaționalii săi. A coborât și a cerut ajutor. Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere l-au văzut în apropierea unui magazin. A intrat înăuntru, însă nu s-a înțeles cu vânzătorii de acolo, iar apoi a apelat la o farmacistă.



A arătat, a indicat că a fost înjunghiat, iar femeia care s-a și speriat a încercat să-l ajute și a și sunat imediat la 112. Imediat la fața locului a venit SMURD-ul, care l-a transportat în câteva minute la spital, unde bărbatul a fost de altfel și operat.



Înainte de a se urca în SMURD, bărbatul a apucat să povestească polițiștilor că ar fi fost înjunghiat însă de un dealer de droguri, nu de un amic de-ai lui, chiar în apartamentul pe care ei îl închiriaseră.



Polițiștii și-au dat seama că este ceva necurat la mijloc. Au mers la apartamentul în care cei trei locuiau și au găsit acolo, chiar în momentul în care voiau să părăsească locuința, pe ceilalți doi irlandezi. Au luat la întrebări, iar aceștia au povestit exact cum stau lucrurile acum. Autorul se află în arestul poliției. Urmează să fie dus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru tentativă de omor.

