Un turist de 58 de ani este grav rănit după ce a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului. A fost salvat de salvamontiști

07-09-2025 | 12:24
salvamont

Un turist de 58 de ani din Bucureşti a fost grav rănit, sâmbătă seară, după ce a căzut 30 de metri din poteca de pe Valea Cerbului. El a fost recuperat de o echipă formată din zece salvatori montani.

Lorena Mihăilă

„Zece salvatori montani au intervenit pentru recuperarea unui turist în vârstă de 58 ani, din Bucureşti, care a avut ghinionul să alunece şi să cadă mai bine de 30 m, pe Valea Cerbului, din poteca marcată. A suferit o fractură de bazin, ce a necesitat imobilizare şi transport atent", a informat, duminică, Salvamont Prahova într-o postare pe Facebook.

Turistulfăcea parte dintr-un grup format din patru persoane, echipate corespunzător pentru traseul respectiv.

„Apelul de urgenţă a fost la ora 20:45, iar misiunea de salvare s-a încheiat la 3:40, prin predarea la ambulanţă a pacientului", precizează Salvamont Prahova.

Sursa: Agerpres

Etichete: salvamontisti, Valea Cerbului, turist,

Dată publicare: 07-09-2025 12:24

