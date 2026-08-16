Un TIR încărcat cu bomboane a fost distrus de flăcări în Giurgiu. Rezervorul a explodat | VIDEO

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Un TIR încărcat cu bomboane a fost distrus de flăcări pe un drum din Giurgiu, iar traficul a fost blocat după ce rezervorul de combustibil al mașinii a explodat, a anunțat ISU Giurgiu.

autor
Cristian Anton

Un autotren încărcat cu bomboane a fost distrus aproape în totalitate în urma unui incendiu izbucnit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe DN 5, în zona localităţii Daia, traficul fiind blocat după ce rezervorul de combustibil al vehiculului a explodat, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Giurgiu, potrivit Agerpres.

Potrivit salvatorilor, evenimentul s-a produs pe sensul de mers către municipiul Giurgiu şi că, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Pompierii au recuperat 20% din încărcătură

"La faţa locului au fost mobilizaţi de urgenţă pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu cu două autospeciale de stingere. La sosirea echipajelor, autotrenul ardea generalizat, context în care s-a produs şi o explozie la nivelul rezervorului de combustibil. Remorca autovehiculului era încărcată cu bomboane ambalate în cutii de carton. Din cauza amplorii focului, capul tractor şi remorca au fost mistuite de flăcări, fiind distrusă şi aproximativ 80% din încărcătură. Pompierii au reuşit să protejeze doar 20% din marfa transportată", a arătat ISU Giurgiu, într-un comunicat de presă.

Pentru degajarea drumului naţional şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, a fost necesară intervenţia unor utilaje grele din cadrul Secţiei de Drumuri Naţionale Giurgiu şi de la un operator economic privat, care au îndepărtat resturile şi încărcătura de pe şosea.

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Sursa: Agerpres StirilePROTV

Etichete: TIR, bomboane, incendiu, giurgiu,

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