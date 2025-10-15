Un tânăr din județul Neamț a fost reținut după ce a fugit de două ori din arestul la domiciliu. Ce fapte a comis

Un tânăr de 20 de ani din județul Neamț a fost reținut de polițiști după ce a fugit din arestul la domiciliu pentru a doua oară în ultimele două săptămâni.

Tânărul a fost inițial cercetat pentru că a furat o mașină pe care a condus-o băut și fără permis.

A provocat cu ea un accident în urma căruia autoturismul a fost distrus. Plasat în arest la domiciliu, el a evadat pentru prima dată la începutul lunii.

A fost prins, dar a plecat iar de acasă. A fost reținut din nou și va fi prezentat unui judecător cu propunere de arestare preventivă.

Pentru furt și conducere fără permis riscă șase ani de închisoare.

Iar dacă va fi găsit vinovat și pentru evadare ar putea primi un spor de pedeapsă de trei ani.

