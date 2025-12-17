Un tânăr din Iași a dat spargeri în lanț. A luat la rând mai multe magazine și terase. Pagubele se ridică la 10.000 de lei
Un tânăr de 22 de ani din județul Iași, a avut un început de lună extrem de aglomerat.
Câteva nopți la rând a făcut turul mai multor curți, terase și magazine din orașul Hârlău. A plecat cu unelte și scule electrice, haine, încălțăminte, tablete, ceasuri și bani.
Pagubele sunt evaluate la 10.000 de lei. În multe cazuri, a demontat camerele video care l-au surprins în acțiune.
Chiar și așa, tânărul a fost identificat și arestat preventiv pentru 30 de zile pentru furt calificat.
Individul le-a spus polițiștilor că avea nevoie de bani, dar a dat spargerile și din curiozitate.