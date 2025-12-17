Un tânăr din Iași a dat spargeri în lanț. A luat la rând mai multe magazine și terase. Pagubele se ridică la 10.000 de lei

Stiri actuale
17-12-2025 | 07:57
×
Codul embed a fost copiat

Un tânăr de 22 de ani din județul Iași, a avut un început de lună extrem de aglomerat.

autor
Mariana Apostoaie

Câteva nopți la rând a făcut turul mai multor curți, terase și magazine din orașul Hârlău. A plecat cu unelte și scule electrice, haine, încălțăminte, tablete, ceasuri și bani.

Pagubele sunt evaluate la 10.000 de lei. În multe cazuri, a demontat camerele video care l-au surprins în acțiune.

Chiar și așa, tânărul a fost identificat și arestat preventiv pentru 30 de zile pentru furt calificat.

Individul le-a spus polițiștilor că avea nevoie de bani, dar a dat spargerile și din curiozitate.

Citește și
amanet timisoara
Un bărbat din Timișoara a dat spargerea într-un amanet și a plecat cu șapte telefoane. Poliția îl caută
Ce se întâmplă cu mașinile pe benzină și motorină după 2035. Pariul pus de Comisia Europeană

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, politie, hot, pagube,

Dată publicare: 17-12-2025 07:57

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Imagini cu momentul în care un bărbat încearcă să fure bijuterii dintr-un mall din Timișoara și este prins de clienți
Stiri actuale
Imagini cu momentul în care un bărbat încearcă să fure bijuterii dintr-un mall din Timișoara și este prins de clienți

Imagini incredibile într-un centru comercial din Timișoara. Un hoț a fost prins de clienți, când încerca să fure bijuterii cu diamante. Individul este reținut pentru tâlhărie calificată.

Un bărbat din Timișoara a dat spargerea într-un amanet și a plecat cu șapte telefoane. Poliția îl caută
Stiri actuale
Un bărbat din Timișoara a dat spargerea într-un amanet și a plecat cu șapte telefoane. Poliția îl caută

Polițiștii din Timișoara încearcă să prindă un hoț care a dat lovitura într-un amanet. Individul a spart vitrina unui stand cu telefoane mobile și a reușit să dispară cu șapte dispozitive.

Hoț prins după ce a jefuit același magazin de două ori în Pitești. Prada a fost mai mare la a doua tentativă
Stiri Diverse
Hoț prins după ce a jefuit același magazin de două ori în Pitești. Prada a fost mai mare la a doua tentativă

Jaf cu repetiție într-un magazin de telefoane din Pitești. Un tânăr de 23 de ani a dat o spargere acolo în urmă cu o lună. A revenit, acum, doar că a plecat cu o pradă mai mare.

Recomandări
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă
Stiri Politice
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă

Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, de la ora 15.00, la Palatul Victoria, fiind prima întâlnire a liderilor celor patru partide, de la votul PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din Senat, la moţiunea simplă depusă de Opoziţie.

“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană
Interviurile Stirileprotv.ro
“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană

Președintelui american Donald Trump “i se rupe de Europa”, continent care pentru el “nu reprezintă nimic”, afirmă, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, reputatul istoric francez Thierry Wolton.

Nicușor Dan încheie turul prin Europa la Bruxelles. Participă la summitul privind extinderea UE și la Consiliul European
Stiri Politice
Nicușor Dan încheie turul prin Europa la Bruxelles. Participă la summitul privind extinderea UE și la Consiliul European

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla de miercuri până vineri la Bruxelles, unde va participa la Summitul UE- Balcanii de Vest şi la Consiliul European, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Decembrie 2025

47:43

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28