Apelul la 112 a fost făcut sâmbătă seara, în jurul orei 19:30. Tânărul de 28 de ani, care locuiește într-o casă care nu e racordată la energie electrică, a vrut să meargă acasă la tatăl lui, cu care este și vecin, ca să își încarce telefonul mobil.

Acesta însă l-a refuzat. Furios, individul a sunat la numărul de urgență și a spus că tatăl său fură curent. Polițiștii, care au crezut că este vorba despre un furt propriu-zis de la o rețea de electricitate, au mers la fața locului, pentru cercetări. I-au găsit însă pe tată și fiu certându-se.

În cele din urmă, bărbatul de 28 de ani a fost amendat de agenți cu 2.000 de lei, pentru că a făcut o reclamație falsă, sunând la 112.