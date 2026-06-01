În același timp, cei mai mulți respondenți spun că preferă organizarea de alegeri anticipate, semn că neîncrederea în actuala clasă politică nu se traduce automat într-un sprijin pentru soluții tehnocrate.

Potrivit studiului, 53% dintre respondenți spun că varianta unui premier independent este o idee proastă, în timp ce 36,5% o consideră bună. Alți 10,5% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Sondajul indică diferențe importante între generații. Respingerea ideii este cea mai puternică în rândul persoanelor de peste 65 de ani, unde 58,6% consideră varianta unui premier independent drept o idee proastă. Și categoria 51–65 de ani este majoritar împotrivă, cu 57,1% opinii negative.

Tinerii între 18 și 35 de ani sunt mai deschiși față de această variantă, însă și aici predomină răspunsurile negative: 48,3% spun că ar fi o idee proastă, iar 35% o idee bună.

Diferențele apar și în funcție de nivelul de educație. Cel mai critic segment este reprezentat de persoanele cu educație medie, liceală sau profesională, unde 58,7% resping ideea unui premier independent.

În schimb, respondenții cu studii superioare sunt mai împărțiți: 47,3% consideră ideea proastă, iar 42,7% o văd drept una bună, cea mai mică diferență dintre toate categoriile analizate.

Românii preferă miniștri politici, nu tehnocrați

Sondajul arată că românii nu par convinși nici de varianta unui guvern exclusiv tehnocrat. 52,7% dintre respondenți spun că preferă un guvern format din oameni ai partidelor, în timp ce doar 37,5% ar opta pentru un executiv alcătuit exclusiv din independenți sau tehnocrați.

Și aici, vârstnicii sunt cei mai favorabili formulei clasice de guvernare politică. În categoria 65+, aproape 69% spun că preferă miniștri proveniți din partide.

Tinerii între 18 și 35 de ani sunt mai receptivi la varianta tehnocrată, însă tot într-o minoritate relativă: 38,3% susțin un guvern de independenți, față de 48,3% care preferă oameni ai partidelor.

În schimb, ideea organizării de alegeri anticipate pentru Parlament are susținere majoritară. 56,4% dintre respondenți spun că susțin alegeri anticipate, în timp ce 37,9% se opun. Sprijinul este cel mai ridicat în rândul tinerilor. 61% dintre cei între 18 și 35 de ani spun că vor alegeri anticipate. Susținerea rămâne ridicată și în categoria 36–50 de ani, unde 57,8% sunt favorabili.

Persoanele peste 65 de ani sunt cele mai rezervate, dar chiar și în acest segment susținătorii anticipatelor rămân majoritari: 51,7% față de 48,3%.

Sondajul Avangarde a fost realizat în mai 2026, pe un eșantion de 900 de persoane adulte, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Marja de eroare este de ±3,4%.