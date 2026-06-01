Echipele de intervenție au descoperit o deschidere adâncă în subteran, care ar putea oferi indicii importante în operațiunea de recuperare.

Între timp, vin informații noi despre cum au reușit să iasă la suprafață cei patru localnici recuperați în weekend de echipajele de urgență.

În rețeaua de peșteri din centrul Laosului, echipele de salvare caută încă doi oameni care nu făceau parte din grupul evacuat sâmbătă. Trei scafandri și doi militari cercetează jungla din apropiere, în speranța că vor descoperi deschideri naturale prin care să poată coborî direct în tunel, în zona unde se crede că cei doi sunt blocați.

Josh Richards, scufundător australian: „Am mers destul de mult, iar unul dintre soldați a găsit o deschizătură, așa că am coborât în ea. Nu știu dacă se vede de unde am venit, de acolo de sus, dar ce e mult mai interesant este aici. Aș estima că avem o cădere verticală de aproximativ 8 până la 10 metri. Aud picături, ceea ce pentru noi este un semn foarte bun că acolo există ceva.”

Între timp, apar informații noi despre operațiunea de salvare din weekend. Corespondentul CNN Will Ripley și echipa lui au fost singurii jurnaliști internaționali aflați la fața locului când patru dintre cei șapte localnici blocați în peșteră au ieșit singuri la suprafață.

Will Ripley, corespondent CNN: „Nu mă așteptam la asta. Când vorbeam cu scafandrii de salvare aici, în centrul Laosului, mi-au spus că ar fi un miracol dacă toți cei cinci localnici ar ieși în viață. Și apoi miracolul s-a întâmplat.”

Ploaia s-a oprit, pompele instalate de salvatori au reușit să scoată suficientă apă din rețeaua de tuneluri, iar oamenii rămași în peșteră au prins curaj. S-au târât prin tuneluri înguste și periculoase, prin galerii inundate unde aerul devenea greu de respirat. Au parcurs astfel aproape 260 de metri, din caverna în care erau blocați până la gura peșterii, o distanță echivalentă cu înălțimea unei clădiri cu 78 de etaje.

Will Ripley, corespondent CNN: „Au șocat pe toată lumea, m-au șocat și pe mine. Cred într-o forță superioară și am simțit acea forță acolo, privind cum această comunitate incredibilă de oameni din Laos, din Thailanda și din toată lumea s-a adunat în acest loc izolat din mijlocul munților și a lucrat împreună într-o demonstrație de inginerie, tehnologie și voință.”

Cei cinci localnici au intrat în peșteră pe 20 mai, căutând aur. O ploaie torențială a inundat ieșirea din rețeaua de tuneluri, iar salvatorii au reușit să-i localizeze abia o săptămână mai târziu.