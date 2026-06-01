Ursul a fost surprins în jurul orei 22, alergând pe strada Bisericii Române, fără trafic în acel moment. Locatarii din zonă au primit un mesaj Ro-alert ca să stea în casă și să nu se apropie de animal.

Jandarmii au intervenit rapid și au localizat ursul pe care l-au alungat spre pădure. În ultima lună, în Brașov au fost aproximativ 150 de alerte legate de prezența urșilor în zonele locuite.

Două animale au fost împușcate doar săptămâna trecută, iar un al treilea a fost eutanasiat cu toate că cele trei exemplare fuseseră anterior identificate prin crotalii și relocate în alte zone.