Un șofer începător a pierdut controlul mașinii și a intrat într-o casă. Circula cu viteză mare într-o curbă periculoasă

Stiri actuale
02-09-2025 | 19:19
La ieșirea din Reșița, un șofer începător a intrat într-o casă, a dărâmat un zid și s-a oprit cu mașina într-una dintre camere.

autor
Daniel Preda

S-a ajuns la momentul accidentului după ce a pierdut controlul volanului într-o curbă periculoasă. Proprietarii nu erau acasă, așadar nimeni nu a fost rănit.

Au scăpat nevătămați și cei trei pasageri din autoturism. Martorii susțin că tânărul circula cu viteză mare. Polițiștii au aflat ulterior că nu consumase alcool.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, viteza, sofer,

Dată publicare: 02-09-2025 16:26

