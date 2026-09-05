Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere, amplasate în curtea complexului comercial. Autotulitara rula pe aleea care duce spre zona de descărcare, când din sensul opus a apărut un autoturism care i-a oprit în față. Cum niciuna dintre mașini nu mai putea înainta, a început scandalul.

Marius Gabriel Militaru, propietarul autoturismului: „Am încercat să îi explic, am încercat să îi explic frumos! Omul a devenit recalcitrant. Ne-a amenințat că dă cu mașina peste noi, să ne dăm la o parte. Noi nu aveam unde că nici pe lângă alțîi nu prea puteam să trecem. Și a văzut că mașina e goală, a băgat în a-ntâia, s-a dus mai departe, a împins mașina, a dat-o de bordură și mai departe pe spațiul verde”.

Potrivit polițiștilor a împins cu forță și târât mașina mică vreo 30 de metri - iar după ce a proiectat-o în afara drumului, a plecat din zonă.

Corespondent Pro TV: „Șoferul autoutilitarei a fost identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere, dar polițiștii secției 9 nu au fost nevoiți să îl caute prea mult. Pentru că înainte de miezul nopții bărbatul s-a dus la Biroul Accidente ușoare al Brigăzii Rutiere, unde a reclamat incidentul. A fost totuși reținut pentru acuzațiile de distrugere și tulburarea liniștii și ordinii publice”.

Iar după o noapte petrecută în arestul poliției a fost dus la Parchet. Procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 l-a plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.