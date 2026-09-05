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Cum ceri o mărire de salariu în 2026 ca să primești un răspuns pozitiv. Ghidul pas cu pas

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angajat angajator marire de salariu
Shutterstock

Când este momentul potrivit să deschizi discuția despre bani, cum îți construiești argumentele, ce să spui în fața managerului și ce poți negocia dacă răspunsul este „nu”. 

autor
Georgiana Ioniță

O mărire de salariu nu se cere pe baza nevoilor personale, ci se negociază pornind de la valoarea pe care o aduci companiei și de la nivelul pieței.

Când este momentul ideal să deschizi o discuție despre salariu

Nu există o singură perioadă perfectă pentru a cere o mărire, dar există momente în care argumentele sunt mai puternice.

O discuție despre salariu poate avea sens după o evaluare bună a performanței, după finalizarea cu succes a unui proiect important sau atunci când responsabilitățile tale au crescut semnificativ. Harvard Division of Continuing Education recomandă să iei în calcul inclusiv timpul trecut de la ultima evaluare, creșterea volumului de muncă și rezultatele obținute recent.

Un moment bun este și cel în care poți demonstra concret că rolul tău s-a schimbat. Dacă ai început să coordonezi oameni, ai preluat proiecte suplimentare, ai contribuit la creșterea vânzărilor sau ai îmbunătățit un proces, discuția nu mai pornește doar de la dorința de a câștiga mai mult, ci de la o schimbare reală a contribuției tale.

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Și contextul companiei contează. Dacă firma trece prin concedieri, restructurări sau o perioadă dificilă, spațiul pentru majorări salariale poate fi limitat. Harvard recomandă ca angajatul să țină cont și de situația financiară și de prioritățile companiei înainte de a deschide negocierea.

La fel de important este și contextul managerului. Dacă acesta se află în mijlocul unei perioade foarte aglomerate, este mai bine să stabilești o discuție separată decât să deschizi subiectul pe fugă.

Nu transforma însă „momentul potrivit” într-o așteptare fără sfârșit. Dacă ai argumente solide și poți demonstra că responsabilitățile sau rezultatele tale s-au schimbat, discuția merită purtată.

Cum îți pregătești argumentele și dosarul de realizări

Cea mai importantă regulă este următoarea. Nu merge la manager doar cu dorința de a avea un salariu mai mare. Mergi cu argumente.

Înainte de întâlnire, fă-ți o listă cu cele mai importante rezultate obținute de la ultima evaluare sau de la ultima creștere salarială.

Nu este nevoie de un dosar de zeci de pagini. Un rezumat de o pagină poate fi suficient. Harvard recomandă chiar pregătirea unei „brag sheet” – o sinteză a realizărilor, contribuțiilor și rezultatelor relevante. O astfel de listă a realizărilor te ajută să intri în discuție cu exemple concrete, nu doar cu impresia că ai muncit mai mult

Caută, pe cât posibil, rezultate măsurabile:

  • ai crescut vânzările;
  • ai redus timpul necesar unui proces;
  • ai atras clienți noi;
  • ai redus costuri;
  • ai preluat responsabilități suplimentare;
  • ai coordonat proiecte sau colegi;
  • ai primit feedback pozitiv de la clienți sau de la echipă;
  • ai rezolvat probleme importante;
  • ai contribuit la un proiect care a avut un rezultat concret.

Diferența dintre „am muncit foarte mult” și „am redus timpul de procesare cu 20%” este esențială. Prima afirmație descrie efortul. A doua descrie impactul.

În paralel, documentează-te asupra nivelului salarial al rolului tău pe piață. Indeed recomandă să iei în calcul poziția, experiența, responsabilitățile și localizarea atunci când stabilești ce sumă ar fi justificată.

Nu te baza însă pe o singură statistică. Compară mai multe surse și încearcă să găsești date pentru roluri cât mai apropiate de al tău ca experiență, responsabilitate, industrie și localizare.

Nu există un procent universal care să reprezinte „mărirea corectă” în 2026. Indeed arată că nivelul unei creșteri poate varia în funcție de performanță, responsabilități, poziție, locație și condițiile economice.

Înainte de discuție, stabilește-ți și o țintă clară. Este mai ușor să negociezi atunci când știi ce sumă urmărești și de ce ai ales-o. Harvard recomandă pregătirea unei ținte salariale înaintea întâlnirii și susține folosirea unui număr concret în negociere, pe baza cercetării făcute.

Ce să spui în ședința cu managerul

Primul pas este să ceri o întâlnire dedicată. Nu este nevoie să începi discuția despre bani într-un moment întâmplător.

Poți spune simplu:

„Aș vrea să avem o discuție despre evoluția mea în companie, rezultatele din ultima perioadă și nivelul actual al remunerației.”

În întâlnire, începe cu ceea ce ai realizat, nu cu ceea ce ai nevoie.

Poți construi discuția în trei pași:

1. Ce ai făcut. Prezintă cele mai importante rezultate din perioada recentă.

2. Cum s-a schimbat rolul tău. Arată dacă ai preluat responsabilități noi sau dacă nivelul de complexitate al muncii tale a crescut.

3. Ce soliciți. Spune clar că dorești o ajustare salarială și precizează suma pe care o consideri justificată.

Ghidurile de negociere salarială recomandă folosirea unor date concrete pentru a demonstra contribuția la obiectivele companiei și sugerează pregătirea negocierii prin exercițiu, astfel încât argumentele să fie prezentate clar și cu încredere.

O regulă importantă este să nu transformi discuția într-o pledoarie despre problemele tale personale.

Creșterea chiriei, ratele, cheltuielile familiei sau nevoia de bani sunt motive reale pentru care cineva își dorește un venit mai mare, dar nu sunt argumente prin care demonstrezi valoarea profesională a unei majorări. Într-o negociere salarială, argumentele legate de contribuția profesională sunt mai puternice decât nevoile personale

La fel, evită comparațiile directe cu colegii: „X câștigă mai mult decât mine”. Chiar dacă informația este adevărată, o astfel de abordare poate muta discuția de la valoarea muncii tale la salariile altor angajați. WU Executive Academy recomandă, de asemenea, evitarea comparațiilor cu colegii în astfel de negocieri.

Și nu transforma negocierea într-o amenințare.

„Dacă nu îmi dați mărirea, plec” este o strategie riscantă, mai ales dacă nu ești pregătit să pleci. Harvard recomandă evitarea amenințărilor cu demisia în timpul negocierii.

Ce faci dacă răspunsul este „Nu”

Un refuz nu trebuie să însemne neapărat sfârșitul discuției.

Primul lucru pe care îl poți întreba este:

„Ce ar trebui să se schimbe sau ce rezultate ar trebui să obțin pentru ca această discuție să poată fi reluată?”

Este o întrebare mult mai utilă decât „De ce nu?”.

Dacă managerul spune că trebuie să demonstrezi un anumit nivel de performanță, cere criterii cât mai clare. Dacă spune că problema este bugetul, întreabă când poate fi reluată discuția și în ce condiții.

În cazul unui refuz, este util să ceri feedback și criterii concrete: ce trebuie să se schimbe, ce rezultate sunt așteptate și când poate fi reluată discuția Dacă managerul spune, de exemplu, că trebuie să ajungi „la nivelul următor”, este util să clarifice ce înseamnă concret acel nivel și cum va fi măsurat.

Ideal este să pleci din întâlnire cu un termen și criterii clare, nu cu o promisiune vagă de tipul „mai vedem la anul”.

Dacă problema este exclusiv lipsa bugetului, poți întreba dacă există alte forme de compensare.

Ce poți negocia în locul unei măriri de salariu

Salariul de bază nu este singura componentă care poate fi negociată.

În funcție de companie și de poziție, pot exista alternative precum:

  • zile suplimentare de concediu;
  • program flexibil;
  • posibilitatea de a lucra remote sau hibrid;
  • buget pentru cursuri și certificări;
  • participarea la conferințe;
  • bonus de performanță;
  • bonus de semnare, în cazul unei oferte noi;
  • titlu sau nivel profesional superior;
  • responsabilități și proiecte care pot susține o viitoare promovare.

Harvard menționează explicit posibilitatea unor beneficii alternative, inclusiv timp liber suplimentar, acțiuni sau program flexibil, atunci când majorarea salarială nu este posibilă.

University of Miami enumeră, la rândul său, flexibilitatea programului, zilele libere, munca remote, titlul, responsabilitățile, bonusurile și dezvoltarea profesională printre elementele care pot face parte din negocierea pachetului de compensație.

Important este ca alternativa să aibă o valoare reală pentru tine. Nu are sens să accepți un beneficiu pe care nu îl vei folosi doar pentru a putea spune că ai obținut ceva.

Dacă ai primit o ofertă de la altă companie

O ofertă externă poate schimba semnificativ poziția de negociere, dar trebuie folosită cu atenție.

Nu amenința cu demisia și nu inventa o ofertă. Dacă spui că ai o alternativă concretă, trebuie să fii pregătit să o iei în calcul în cazul în care angajatorul actual nu poate sau nu vrea să îți îmbunătățească pachetul.

O ofertă externă nu este o garanție că firma actuală va face o contraofertă și nici nu înseamnă automat că aceasta este cea mai bună alegere. Înainte să accepți, compară întregul pachet: salariu, bonusuri, program, flexibilitate, zile libere, responsabilități și perspective profesionale.

Etichete: salariu, marire, angajat, angajator, joburi,

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