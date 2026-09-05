Cum ceri o mărire de salariu în 2026 ca să primești un răspuns pozitiv. Ghidul pas cu pas

O mărire de salariu nu se cere pe baza nevoilor personale, ci se negociază pornind de la valoarea pe care o aduci companiei și de la nivelul pieței.

Când este momentul ideal să deschizi o discuție despre salariu

Nu există o singură perioadă perfectă pentru a cere o mărire, dar există momente în care argumentele sunt mai puternice.

O discuție despre salariu poate avea sens după o evaluare bună a performanței, după finalizarea cu succes a unui proiect important sau atunci când responsabilitățile tale au crescut semnificativ. Harvard Division of Continuing Education recomandă să iei în calcul inclusiv timpul trecut de la ultima evaluare, creșterea volumului de muncă și rezultatele obținute recent.

Un moment bun este și cel în care poți demonstra concret că rolul tău s-a schimbat. Dacă ai început să coordonezi oameni, ai preluat proiecte suplimentare, ai contribuit la creșterea vânzărilor sau ai îmbunătățit un proces, discuția nu mai pornește doar de la dorința de a câștiga mai mult, ci de la o schimbare reală a contribuției tale.

Și contextul companiei contează. Dacă firma trece prin concedieri, restructurări sau o perioadă dificilă, spațiul pentru majorări salariale poate fi limitat. Harvard recomandă ca angajatul să țină cont și de situația financiară și de prioritățile companiei înainte de a deschide negocierea.

La fel de important este și contextul managerului. Dacă acesta se află în mijlocul unei perioade foarte aglomerate, este mai bine să stabilești o discuție separată decât să deschizi subiectul pe fugă.

Nu transforma însă „momentul potrivit” într-o așteptare fără sfârșit. Dacă ai argumente solide și poți demonstra că responsabilitățile sau rezultatele tale s-au schimbat, discuția merită purtată.

Cum îți pregătești argumentele și dosarul de realizări

Cea mai importantă regulă este următoarea. Nu merge la manager doar cu dorința de a avea un salariu mai mare. Mergi cu argumente.

Înainte de întâlnire, fă-ți o listă cu cele mai importante rezultate obținute de la ultima evaluare sau de la ultima creștere salarială.

Nu este nevoie de un dosar de zeci de pagini. Un rezumat de o pagină poate fi suficient. Harvard recomandă chiar pregătirea unei „brag sheet” – o sinteză a realizărilor, contribuțiilor și rezultatelor relevante. O astfel de listă a realizărilor te ajută să intri în discuție cu exemple concrete, nu doar cu impresia că ai muncit mai mult

Caută, pe cât posibil, rezultate măsurabile:

ai crescut vânzările;

ai redus timpul necesar unui proces;

ai atras clienți noi;

ai redus costuri;

ai preluat responsabilități suplimentare;

ai coordonat proiecte sau colegi;

ai primit feedback pozitiv de la clienți sau de la echipă;

ai rezolvat probleme importante;

ai contribuit la un proiect care a avut un rezultat concret.

Diferența dintre „am muncit foarte mult” și „am redus timpul de procesare cu 20%” este esențială. Prima afirmație descrie efortul. A doua descrie impactul.

În paralel, documentează-te asupra nivelului salarial al rolului tău pe piață. Indeed recomandă să iei în calcul poziția, experiența, responsabilitățile și localizarea atunci când stabilești ce sumă ar fi justificată.

Nu te baza însă pe o singură statistică. Compară mai multe surse și încearcă să găsești date pentru roluri cât mai apropiate de al tău ca experiență, responsabilitate, industrie și localizare.

Nu există un procent universal care să reprezinte „mărirea corectă” în 2026. Indeed arată că nivelul unei creșteri poate varia în funcție de performanță, responsabilități, poziție, locație și condițiile economice.

Înainte de discuție, stabilește-ți și o țintă clară. Este mai ușor să negociezi atunci când știi ce sumă urmărești și de ce ai ales-o. Harvard recomandă pregătirea unei ținte salariale înaintea întâlnirii și susține folosirea unui număr concret în negociere, pe baza cercetării făcute.