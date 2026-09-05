Unele familii eșalonează cumpărăturile sau le plătesc în rate.

Un ghiozdan cu personaje K-pop ajunge să coste și 200 de lei.

Fetiță: „Îmi place foarte mult K-pop. Și colegele mele sunt la fel.”

Ca să fie siguri că se încadrează într-o anumită sumă, unii părinți recurg la strategii.

Părinte: „Îi cumpărăm noi, părinții. E mai sigur pentru buget când mergem doar noi, părinții, clar. Noi am gândit un buget de vreo 500 de lei.”

Augusta Oniță-Bagoly, manager librărie: „În medie, ne putem încadra între 100 de lei. Pot fi caiete, pixuri, dar depinde și de tipul ghiozdanului. Putem ajunge și la prețuri mai mari: 200, 300, 400 de lei.”

Reporter: „Aveți un buget stabilit?”

Bunică: „Punem toți și facem să fie bine, și părinții, și bunicile, bunicii.”

Iar asta pentru că rechizitele școlare sunt mai scumpe anul acesta, în medie, cu 7,5 la sută.

Cele mai mari creșteri de preț sunt la caiete, penare și ghiozdane.

Debora Szabo, reprezentant librărie: „Părinții se reorientează spre produse mai accesibile, astfel că valoarea medie a achizițiilor a scăzut cu undeva la 6 la sută. Un buget minim ar fi 300 de lei pentru produse standard, iar pentru produsele care vin cu licență ar putea să ajungă chiar la 500 de lei.”

Potrivit reprezentanților unei platforme online, părinții au început să cumpere rechizite mai devreme decât anul trecut și fac plata chiar și eșalonat. Iar multe comenzi vin din mediul rural.

Răzvan Acsente, reprezentant platformă online: „Vedem o creștere de peste 40% la comenzile plătite în rate, ceea ce duce la faptul că astăzi una din 10 comenzi e plătită în 12 rate sau mai mult.”

Lista de cumpărături este completată de tehnologie. În primele 20 de zile din august, pe aceeași platformă, au fost cumpărate cu 6 la sută mai multe laptopuri și tablete, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.