Un bărbat din Timișoara a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție cerut de fosta iubită

20-08-2025 | 08:35
Un bărbat de 32 de ani din Timișoara a fost reținut de polițiști, după ce a încălcat ordinul de protecție cerut de fosta iubită.  

Emanuela Băluș

Tânăra de 23 de ani s-a întâlnit pe stradă cu individul care își plimba câinele. Fiindcă a observat că acesta se apropie, a început să-l filmeze și l-a descurajat astfel pe bărbatul care s-a făcut nevăzut.

Imediat după acest episod, victima a mers direct la poliție. Oamenii legii l-au găsit pe individ și l-au dus în arest.

Bărbatul are interdicție să se apropie la mai puțin de 50 de metri de tânără, după ce ar fi lovit-o, chiar dacă cei doi nu mai formau un cuplu de câteva luni.

Sursa: Pro TV

Filmul crimei din Arad. Bărbatul care şi-a răpit şi ucis fosta iubită și-a bătut cele două fiice și avea ordin de protecție
Stiri Virale
Filmul crimei din Arad. Bărbatul care şi-a răpit şi ucis fosta iubită și-a bătut cele două fiice și avea ordin de protecție

Un bărbat din Arad e acuzat că şi-a răpit şi ucis cu brutalitate fosta parteneră. Pe numele lui era emis un ordin de protecție care nu îi permitea să se apropie de cele două fiice ale lui, pentru că le bătuse.

Un bărbat din Arad şi-ar fi răpit şi ucis fosta iubită. Femeia ar fi fost prinsă cu mâinile de maşină şi târâtă
Stiri Socante
Un bărbat din Arad şi-ar fi răpit şi ucis fosta iubită. Femeia ar fi fost prinsă cu mâinile de maşină şi târâtă

Un bărbat din judeţul Arad a fost reţinut de anchetatori după ce, marţi seară, şi-ar fi răpit şi ucis fosta concubină, cu care avea două fetiţe, pe numele său fiind emis şi ordin de protecţie după ce le-ar fi agresat pe minore în public.

Jumătate dintre victimele violenței domestice din Maramureș refuză protecția. În ce cazuri poate interveni poliția
Stiri actuale
Jumătate dintre victimele violenței domestice din Maramureș refuză protecția. În ce cazuri poate interveni poliția

Jumătate dintre victimele violenţei domestice din judeţul Maramureș refuză emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, a informat, marţi, purtătorul de cuvânt al inspectoratului județean de Poliţie, Florina Meteş.

Adolescenta înjunghiată de rivala în dragoste a avut puterea să ajungă până acasă. Acum are ordin de protecție
Stiri Virale
Adolescenta înjunghiată de rivala în dragoste a avut puterea să ajungă până acasă. Acum are ordin de protecție

O adolescentă de 15 ani din Prahova are dosar penal și trebuie să respecte un ordin de restricție, după ce ar fi atacat cu cuțitul, pe stradă, o fată de aceeași vârstă. Motivul pare a fi legat de un băiat.

Bărbat din Dolj arestat pentru că a mers să-și vadă familia, deși avea ordin de protecție. Spune că-i era dor de copii
Stiri Sociale
Bărbat din Dolj arestat pentru că a mers să-și vadă familia, deși avea ordin de protecție. Spune că-i era dor de copii

Un bărbat din Dolj care a mers de mai multe ori să îşi vadă soţia şi copiii, deşi avea un ordin de protecţie pe numele lui, a fost arestat. Din cauza violenţelor, individului i s-a interzis să se apropie de ei pentru o perioadă mai mare de timp.  

Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Stiri Economice
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Ultima rundă de negocieri și dezbateri pe tema proiectului pentru Pilonul II de pensii a avut loc. Oficialii iau în calcul majorarea procentului, care poate fi retras imediat, după pensionare, de la 25%, cât a fost propus inițial, la 30%.

Bloomberg: După ce a vorbit cu Putin, Trump l-a sunat pe Orban pentru a-l întreba de ce blochează aderarea Ucrainei la UE
Stiri externe
Bloomberg: După ce a vorbit cu Putin, Trump l-a sunat pe Orban pentru a-l întreba de ce blochează aderarea Ucrainei la UE

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat luni pe Viktor Orban, după discuţiile cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni.

„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța
Stiri actuale
„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța

Imaginile cu Lacul Vidraru parțial golit au alimentat speculații absurde în mediul online: ruine scoase la suprafață, aur transportat în secret sau apă vândută peste hotare.

