Un bărbat din Timișoara a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție cerut de fosta iubită

Un bărbat de 32 de ani din Timișoara a fost reținut de polițiști, după ce a încălcat ordinul de protecție cerut de fosta iubită.

Tânăra de 23 de ani s-a întâlnit pe stradă cu individul care își plimba câinele. Fiindcă a observat că acesta se apropie, a început să-l filmeze și l-a descurajat astfel pe bărbatul care s-a făcut nevăzut.

Imediat după acest episod, victima a mers direct la poliție. Oamenii legii l-au găsit pe individ și l-au dus în arest.

Bărbatul are interdicție să se apropie la mai puțin de 50 de metri de tânără, după ce ar fi lovit-o, chiar dacă cei doi nu mai formau un cuplu de câteva luni.

