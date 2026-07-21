Un șofer a fost filmat în timp ce intră cu maşina pe plaja din Vadu. Ce amendă a primit. VIDEO

În filmare se observă cum autoturismul se deplasează pe nisip, aproape de linia apei, iar la un moment dat trece la o distanță foarte mică de mai multe persoane aflate pe plajă, scrie News.ro.

„Urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini cu un autoturism ce s-ar fi aflat pe un sector de plajă din localitatea Vadu, vă comunicăm faptul că, astăzi, 20 iulie, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Năvodari - Secţia 2 Poliţie Rurală Cogealac au identificat un bărbat, de 39 de ani, care, la data de 19 iulie, a condus un autoturism pe o plajă din localitatea Vadu", au anunţat, luni, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.