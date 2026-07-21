Un șofer a fost filmat în timp ce intră cu maşina pe plaja din Vadu. Ce amendă a primit. VIDEO

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Captură video / Facebook

Un șofer în vârstă de 39 de ani a fost amendat de polițiștii constănțeni după ce a intrat cu autoturismul pe plaja din Vadu. Imaginile surprinse pe litoral, în care mașina apare circulând în apropierea turiștilor, au fost distribuite în mediul online.

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În filmare se observă cum autoturismul se deplasează pe nisip, aproape de linia apei, iar la un moment dat trece la o distanță foarte mică de mai multe persoane aflate pe plajă, scrie News.ro.

„Urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini cu un autoturism ce s-ar fi aflat pe un sector de plajă din localitatea Vadu, vă comunicăm faptul că, astăzi, 20 iulie, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Năvodari - Secţia 2 Poliţie Rurală Cogealac au identificat un bărbat, de 39 de ani, care, la data de 19 iulie, a condus un autoturism pe o plajă din localitatea Vadu", au anunţat, luni, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

Potrivit polițiștilor, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei.

Imaginile apărute în spațiul public arată un autoturism care circulă pe plaja din Vadu, în apropierea țărmului, în zona în care se aflau mai mulți turiști.

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Sursa: News.ro

Etichete: sofer, amendă, plaja, constanta,

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