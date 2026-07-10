La Bechet nu mai circulă bacul, iar șoferii sunt obligați să facă un ocol de zeci de kilometri pentru a trece frontiera pe la Calafat-Vidin. Cei mai afectați sunt transportatorii, care folosesc zilnic această rută pentru a ajunge în Bulgaria, și mai departe spre Grecia sau Turcia.

Acest ocol forțat înseamnă costuri suplimentare cu combustibilul și ore în șir pierdute la cozi, în condiții de caniculă. Debitul fluviului este acum la cote alarmante.

La intrarea în țară, Dunărea are doar 1.900 de metri cubi pe secundă, iar la Calafat – 1.870. Este mai puțin de jumătate din media normală a lunii iulie, de 4.700 de metri cubi pe secundă. Potrivit hidrologilor, dacă seceta persistă, problemele de navigație s-ar putea extinde și pe alte sectoare.