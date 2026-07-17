Localnicii trec cu mașinile peste betonul abia turnat, iar muncitorii sunt nevoiți să tot refacă porțiunile distruse.

Cei surprinși de camerele de supraveghere pot fi acuzați de distrugere și de încălcarea semnalizării rutiere, avertizează edilul.

La Plopeni Sat, dar și în alte localități care țin de comuna Dumbrăvești, lucrările la rețeaua de canalizare se întind pe 14 kilometri. Sunt însă întârziate de cei care trec nonșalant cu mașinile peste betonul proaspăt turnat.

Localnică: „Ăsta e adevărul, trece peste ce se pune. Nu mi se pare bine, nu e corect ce face.”

Localnic: „N-a avut răbdare să întărească și a trecut cu mașina prin beton. Vă dați seama ce rămâne... urme.”

Romulus Rusu, șef de echipă: „Ne îngreunează situația că noi trebuie să ne întoarcem să reparăm. Alți bani, altă distracție. Chestia e că nu putem avansa. Decopertăm jumătate și lăsăm o bandă de trecere să putem circula.”

Deși zonele sunt semnalizate cu panouri, benzi de avertizare și restricții temporare de circulație, unii șoferi susțin că marcajele nu sunt întotdeauna vizibile.

Șofer: „Dacă ei nu le semnalizează... nu știu, eu nu am călcat. Nu, nu pun balizele astea, sau cum se numesc. Mai devreme ploua chiar și nici nu aveai cum să îți dai seama, nefiind semnalizate.”

Primarul din Dumbrăvești le cere oamenilor un pic de răbdare pentru că, spune el, lucrările sunt pe final. După beton, vine și asfaltul pe străzile care au acum și canalizare.

Dorin Răducanu, primarul comunei Dumbrăvești: „Să fie mai îngăduitori, 3-4 ore cât se întărește betonul. Dacă se va face o investigație, se poate ajunge în situația să fie chemată poliția. Nu numai că n-ai respectat indicatoarele de semnalizare lucrări pe acea stradă, dar aproape că ai distrus cu bună știință proprietatea statului.”

Și la Ploiești, primarul municipiului a postat o imagine cu un șofer împotmolit în beton. A ignorat semnalizarea și a dat la o parte bariera care interzicea accesul pe o stradă unde abia se încheiaseră lucrările.