Vânător de mine cumpărat de la Marina Regală Britanică, pentru prima oară în Portul Constanța. Comandant este o femeie | FOTO

Stiri Diverse
03-11-2025 | 20:29
Vânătorul de mine M 271
Forțele Navale Române

Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu", fostă navă a Marinei Regale Britanice, a acostat luni în portul militar Constanţa, pentru prima dată de la intrarea în serviciul Forţelor Navale Române.

autor
Cristian Anton

Potrivit Statului Major al Forţelor Navale (SMFN), echipajul navei a executat un marş de peste 4.200 de mile marine, pe parcursul a 41 de zile tranzitând raioane maritime din Marea Nordului, Canalul Mânecii, Golful Biscaya din Oceanul Atlantic, Strâmtoarea Gibraltar, Marea Mediterană, Marea Marmara, strâmtorile turceşti şi Marea Neagră.

Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu"
Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu"
Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu"
Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu"
Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu"
Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu"
Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu"
Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu"
Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu"
Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu"
Mădălina Drăgan-Ghigalău Mădălina Drăgan-Ghigalău

"Totodată, pentru refacerea capacităţii de luptă, de la plecarea din Rosyth, Scoţia, la data de 24 septembrie, vânătorul de mine M 271 a efectuat escale în porturi din Marea Britanie, Spania şi Italia", se mai spune în comunicatul transmis luni de SMFN.

Vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" a intrat în serviciul Forţelor Navale pe 4 august, devenind pământ românesc, şi are la bord un echipaj format din 40 de marinari militari, care este comandat de căpitan-comandor Mădălina Drăgan-Ghigalău.

Citește și
exercitiu militar, nato, marea neagra
Mobilizare impresionantă de trupe NATO la Marea Neagră. România organizează exercițiul militar Sea-Shield 25

Fostă HMS PEMBROKE în Marina Regală Britanică, vânătorul de mine M 271 "Căpitan Constantin Dumitrescu" este a doua navă din acordul de tip guvern la guvern, încheiat între România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord.

România a cumpărat cu 150 de milioane de euro două vânătoare de mine de la Marina Regală Britanică

"Noua capabilitate a Divizionului 146 Nave Minare-Deminare din compunerea Flotei este o navă militară interoperabilă cu structurile NATO, face parte din clasa Sandown, are deplasamentul de 600 de tone, lungimea de 52,7 metri, lăţimea de 10,5 metri, pescajul de 2,4 metri şi are în dotare echipamente de luptă împotriva minelor marine", reiese din comunicat.

Programul "Vânător de mine" creşte capacitatea Forţelor Navale Române de a acţiona eficient pentru contracararea pericolului actual de mine, în scopul protejării căilor de navigaţie şi a infrastructurii critice din zona de responsabilitate.

Marea Neagră continuă să fie un element critic în arhitectura de securitate regională şi internaţională, iar provocările asociate acestui teatru operaţional au devenit din ce în ce mai complexe. România, ca stat riveran la Marea Neagră şi membru important al NATO pe flancul estic, trebuie să îşi adapteze şi modernizeze Forţele Navale pentru a răspunde noilor tipuri de ameninţări, inclusiv în ceea ce priveşte protecţia infrastructurii critice.

România a cumpărat cu 150 de milioane de euro două vânătoare de mine de la Marina Regală Britanică. Primul, ”Sublocotenent Ioan Ghiculescu”, a fost preluat de Forțele Navale Române în decembrie 2023.  

Forțele navale române preiau primul ”vânător de mine” pentru a curăța apele Mării Negre. Nava a costat 75 de milioane euro

Sursa: StirilePROTV, Agerpres

Etichete: femeie, navă, portul constanta, comandant, fortele navale, vanator de mine,

Dată publicare: 03-11-2025 20:29

Articol recomandat de sport.ro
Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari
Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari
Citește și...
Când vor primi Forţele Navale Române corveta ușoară din Turcia. Dotările cu care vine noua navă de război
Stiri actuale
Când vor primi Forţele Navale Române corveta ușoară din Turcia. Dotările cu care vine noua navă de război

Corveta uşoară a cărei achiziţie a fost aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) va fi livrată în România în aproximativ şase luni, au afirmat, miercuri, surse din domeniul Apărării.

Mobilizare impresionantă de trupe NATO la Marea Neagră. România organizează exercițiul militar Sea-Shield 25
Stiri actuale
Mobilizare impresionantă de trupe NATO la Marea Neagră. România organizează exercițiul militar Sea-Shield 25

Cel mai complex exercițiu de luptă, organizat de Forțele Navale Române, Sea-Shield 25, a început luni în Portul Constanța.

Începe exercițiul Sea Shield, organizat de Forțele Navale Române, la care participă peste 2.300 de militari
Stiri actuale
Începe exercițiul Sea Shield, organizat de Forțele Navale Române, la care participă peste 2.300 de militari

Ceremonia de deschidere a exerciţiului multinaţional Sea Shield, la care participă peste 2.300 de militari români şi din alte 11 state partenere, se desfăşoară luni în Portul Constanţa, a informat Statul Major al Forţelor Navale.

Forțele NATO se mobilizează la Marea Neagră și pe Dunăre. Trupele române, prezente printre miile de soldați ai Alianței
Stiri actuale
Forțele NATO se mobilizează la Marea Neagră și pe Dunăre. Trupele române, prezente printre miile de soldați ai Alianței

Peste 2.300 de militari din România şi din alte 11 state vor participa, în perioada 31 martie – 11 aprilie, la exerciţiul SEA SHIELD 25, care este organizat de Forţele Navale Române.

România se înarmează. MApN cumpără nave de patrulare, sisteme antiaeriene și drone de ultimă generație
Stiri Diverse
România se înarmează. MApN cumpără nave de patrulare, sisteme antiaeriene și drone de ultimă generație

Ministerul Apărării Naţionale intenţionează să achiziţioneze anul acesta nave de patrulare maritimă, drone şi remorchere pentru Forţele Navale Române, au declarat, marţi, reprezentanţi ai MApN.  

Recomandări
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an
Stiri Politice
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an

Doar 300 de parlamentari sau mai degrabă 400? Coaliția are o nouă dilemă, după ce luni, la Senat, a fost adoptat tacit proiectul de lege al USR care vrea un Parlament mai suplu. Practic, ar urma să dispară 131 de deputați și 33 de senatori.

30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța

Continuăm incursiunea noastră în trecut și ajungem în 1998 – un an al contrastelor. Țara se scutură de iluzii și se lovește de crize. 

Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături
Stiri actuale
Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături

Un muncitor român a rămas prins sub dărâmături la Roma, după prăbușirea parțială a turnului Torre dei Conti aflat în reabilitare. Un alt român a fost salvat, fiind transportat la spital.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 Noiembrie 2025

48:51

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 03 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28