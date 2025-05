Un pompier din Giurgiu a salvat prin telefon viața unui bărbat care se îneca cu mâncare. A fost desemnat cetățean de onoare

"În cadrul unei festivităţi organizate în comuna Malu, plutonierul adjutant şef Rugină Silviu, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vlaşca al judeţului Giurgiu, a primit titlul de Cetăţean de Onoare al localităţii natale. Distincţia i-a fost acordată pentru întreaga sa carieră dedicată salvării de vieţi omeneşti, pentru curajul, profesionalismul şi implicarea de care a dat dovadă de-a lungul timpului. Printre numeroasele misiuni în care s-a remarcat, una dintre cele mai emoţionante rămâne cea din noiembrie 2024, când, din postura de dispecer în cadrul Centrului Operaţional, a salvat prin telefon viaţa unui bărbat care se înecase în timp ce mânca. Cu o voce calmă şi indicaţii precise, i-a ghidat soţia care sunase la 112, pas cu pas, până la sosirea echipajului de intervenţie, evitând o tragedie", a declarat joi, purtătoarea de cuvânt a ISU Giurgiu, Nicoleta Beianu.

La evenimentul de înmânare a titlului de cetăţean de onoare au luat parte oficialităţi locale, familia subofiţerului şi locuitori ai comunei.

Exemplu pentru tinerii din comunitate

Întreaga comunitate din Malu îl felicită şi îl consideră un model de urmat pentru tineri. "Sunt onorat de primirea acestei distincţii, care mă leagă şi mai mult de locul în care am crescut. Aici am făcut primii paşi, am mers la şcoală şi tot aici mi-am format valorile care mă ghidează şi astăzi. Le mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături pe acest drum, soţiei, fetiţei noastre şi bineînţeles părinţilor mei, care m-au sprijinit necondiţionat", a declarat pompierul la primirea titlului de cetăţean de onoare.

Anul trecut, plutonierul adjutant şef Rugină Silviu a primit „Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne” pentru modul exemplar de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, precum şi pentru merite deosebite obţinute în activitatea profesională.

Pompierul, devenit cetăţean de onoare, are 48 de ani, timp de nouă ani a lucrat în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Giurgiu, iar din anul 2006 s-a alăturat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vlaşca al Judeţului Giurgiu unde a participat la misiuni de stingere a incendiilor, la intervenţii în cazul unor evenimente rutiere, a fost comandant de echipaj SMURD, iar acum este dispecer în cadrul centrului operaţional unde răspunde la 112.

