Acțiunea „Speed”. Poliția a scos toate radarele pe șosele. Șofer prins: „Plătesc, ce să fac, am greșit”

Se desfășoară acțiunea „Speed”, destinată respectării vitezei legale. Din păcate, România este campioană la mortalitate rutieră, în Uniunea Europeană.

La noi, s-au înregistrat anul trecut 77 de decese la un milion de locuitori, aproape dublu față de media comunitară, potrivit unui raport al Comisiei Europene.

„Ați fost oprit pt că ați depășit limita legală de viteză. 106 km, limita legală este 70 km/h” îi spune un polițist șoferului pe care l-a oprit.

Astfel de situații sunt frecvent întâlnite pe șosele.

Un bărbat a fost prins la intrare în Timișoara cu 86 de km pe oră, pe un sector de drum unde limită era de 70.

Șofer: „Plătesc, ce să fac, am greșit. Erau mai multe mașini, am întrat în depășire, am vrut să depășesc și...m-a luat. No, ce să fac! Probabil m-a prins când chiar eram în depășire.”

Polițist: „Amenda totala 405 lei, cu jumătate prevăzută de lege. Aveți mențiuni?”

Șofer: „Nu, ce să am.”

Bună de plată este și o şoferiţă, sancționată: „E o zonă cu trafic intens, nu intenționat”.

Unii sperau să fie păsuiți de oamenii legii: „Sunt la muncă. În zona”

Șofer: „Legat de toleranța care se înregistrează după ce. Știam că e 10 km, adică pe aparatul radar. Ce toleranță are?”

Polițist: „Este precis”.

Comisar Lazăr Ioan, Șef Biroului de Drumuri Naționale și Rutiere din cadrul Serviciului Rutier Timiș: „Din analizele efectuate la nivelul Poliţiei Române, tronsoanele de drum naţional sunt cele în care viteza excesivă sau neadaptată la condiţiile meteo rutiere cauzează cele mai multe accidente rutiere”

România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere din Uniunea Europeană. Multe accidente au drept cauză nerespectarea vitezei legale.

