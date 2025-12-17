Un penitenciar din România oferă servicii gospodărești cu ajutorul deținuților. Costă aproximativ 27 de lei pe oră

Persoanele private de libertate din cadrul unui penitenciar din România pun umărul la treabă în gospodării și afaceri private. Ora de muncă costă aproximativ 27 de lei. Anunțul a fost postat pe Facebook.

De la spart lemne și săpat, până la curățarea terenurilor, munca lor poate fi contractată prin prestări servicii. Prețurile sunt avantajoase, potrivit postării făcută de reprezentanții penitenciarului.

Facebook/ Penitenciarul Mioveni

Închisoarea își extinde activitățile de muncă, oferind ajutor prin gospodărie atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme, pe durate scurte sau contracte mai mari, pe termen lung.

Facebook/ Penitenciarul Mioveni

Costul unei ore de muncă este de aproximativ 27 de lei.

Printre serviciile oferite se numără spartul lemnelor, săpatul manual, curățarea pomilor sau terenurilor, șanțurilor și canalelor.

Facebook/ Penitenciarul Mioveni

Transportul deținuților până la locul de muncă poate fi asigurat de penitenciar, la aproximativ doi lei/km, iar hrana și paza acestora sunt oferite gratuit.

Contractul de prestări servicii este simplu și flexibil.

Datele oficiale arată că, până la finalul acestui an (fără luna decembrie), activitățile în regim de prestări servicii au adus venituri de aproximativ 5,5 milioane de lei.

În plus, alte activități – terenurile agricole și atelierul de tâmplărie – au generat aproape 700.000 de lei.

Atelierul de tâmplărie al unității realizează foișoare, șifoniere, scaune sau alte obiecte din lemn.

Achiziționarea materialelor de către penitenciar

Dacă beneficiarul nu are materialul necesar, penitenciarul îl poate achiziționa contracost. Calculul valorii lucrării se face tot la rata de 27 de lei pe oră: de exemplu, un foișor ce necesită zece ore de muncă costă 270 de lei, dacă materialele sunt puse la dispoziție de beneficiar.

Facebook/ Penitenciarul Mioveni

Pe lângă activitățile gospodărești, penitenciarul continuă programele de prevenire a delincvenței juvenile. Recent, elevii de la un liceu au vizitat unitatea, iar un grup de deținuți a participat la colindatul la Fosta Închisoare din Pitești.. Ziua s-a încheiat cu repetiția corului unității, format exclusiv din cadre, în bisericuța penitenciarului.

„Avem o lună plină, cu multe activități și evenimente, și mergem mai departe în același ritm. Pagină cu pagină, scriem propria poveste, iar mesajul de astăzi este despre muncă. Multă muncă…”, transmit reprezentanții penitenciarului.

