Exerciţiul ”Seism 2018”, la final. Constatarea făcută de Prefectul Capitalei privind șefii de instituții

Exerciţiul "Seism 2018", cea mai mare simulare pusă în scenă de autorităţile române, se va încheia marți.

Luni nu au lipsit nici incidentele. Un spital mobil a fost închis după ce un participant a fost diagnosticat cu varicelă.

Pe de altă parte, prefectul capitalei, Speranţa Cliseru, a constatat că mulţi şefi de instituţii nu s-au prezentat la aplicaţii.

Raed Arafat: "Am avut un incident real. Am închis spitalul românesc de nivel 1 al Smurdului, noaptea trecută până azi (luni - n.r.) la 12:00. Având în vedere că unul din colegii noştri care lucrează acolo a avut varicelă. Fiind o boală infecţioasă, am anunţat echipele de salvare să nu mai trimit pacienți acolo, am luat măsuri de dezinfecţie."

Seism 2018. Israel a trimis în România cel mai bun spital mobil din lume și un clovn medical

Pe de altă parte, imediat după meciul de fotbal România-Serbia, pompierii au transformat Arenă Naţională în tabăra de sinistraţi.

În cadrul exerciţiului, Primăria Capitalei a amplasat în aproximativ patru ore, în parcarea subterană, 10.000 de paturi de campanie şi tot atâţia saci de dormit.

Foto: "Tabăra de sinistraţi" de la Arenă Naţională

Prefectul Bucureştiului a constatat că mulţi dintre cei cu funcţii de răspundere trag chiulul.

Speranţa Cliseru: "Unii conducători de instituţii, membri, chiar dacă au văzut în media şi peste tot, nu au venit la convocarea pe mail şi telefon. Nu au venit până acum. Unii trebuia să fie aici şi aseară şi nu au răspuns nici la telefon."

Ziua a fost dedicată misiunilor internaţionale. La prânz un avion al forţelor aeriene slovace a asigurat, potrivit scenariului, evacuarea victimelor de alte naţionalităţi.

Iar o echipă de salvare a pompierilor din Bulgaria a intervenit la fabrica de bere Rahova.

Alexandra Venghi, presupusă victimă: "Au verificat dacă sunt conştientă, apoi au constatat că nu e o rană gravă şi am fost trecută la urgenţe minore. Am fost tratată în salvare, ceilalţi duşi la spitale."

Echipajul a plecat spre spitalul israelian amplasat în bază militară numărul 70 în Pantelimon. Potrivit aplicaţiilor mobile, drumul până acolo ar dura peste 38 de minute. Echipajul a folosit semnalele acustice şi luminoase şi a reuşit să ajungă la destinaţie doar cu opt minute mai devreme din cauza traficului.

Raed Arafat: "Dimineaţă a fost mai greu că e aglomerat."

28 de ţări au trimis în România observatori şi participanţi la acest exerciţiu.

