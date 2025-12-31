„Căpcăunul” și o femeie most wanted, printre persoanele aduse în țară. Pedepsele mari primite

31-12-2025 | 10:52
Şapte persoane date în urmărire internaţională au fost aduse în ţară de poliţişti.

autor
Sabrina Saghin

Printre acestea se află o femeie de 47 de ani din Gorj, urmărită internaţional din categoria most wanted şi care are o condamnare la 15 ani şi opt luni de închisoare pentru trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism.

De asemenea, a fost adus în ţară şi un bărbat de 44 de ani din Iaşi, supranumit „Căpcăunul”, care are de ispăşit o condamnare de 12 ani de închisoare pentru mai multe infracţiuni, printre care trafic de migranţi, trafic de persoane şi contrabandă.

Reprezentanţii Poliţiei Române au anunţat, miercuri, că în primele zile din această săptămână au fost aduse în ţară şapte persoane pe numele cărora fuseseră emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă.

Marian Plugaru Chirilă a fost adus din Franţa

Astfel, la data de 29 decembrie, a fost adus în ţară un bărbat, de 44 de ani, din Iaşi, urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de migranţi, trafic de persoane, contrabandă, instigare la furt calificat şi favorizarea făptuitorului. Este vorba despre Marian Plugaru Chirilă, poreclit „Căpcăunul”. El are tatuat pe zona abdominală cuvintele „Long vehicul”, iar pe scalp deasupra urechii stângi, CNP-ul propriu.

Acesta a fost adus din Franţa, având emis pe numele său, de către Tribunalul Iaşi, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 12 ani.

Femeia din Gorj a fost adusă din Marea Britanie

De asemenea, la data de 30 decembrie, a fost adusă în ţară o femeie, de 47 de ani, din Gorj, urmărită internaţional din categoria most wanted, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism şi constituire a unui grup infracţional organizat. Aceasta a fost adusă din Marea Britanie, având emis pe numele său, de către Tribunalul Gorj, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 15 ani şi 8 luni.

Alţi suspecţi au fost aduşi din Germania, Spania şi Italia

Poliţiştii au mai adus în ţară un bărbat de 31 de ani, din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul rutier şi regimul fiscal. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Constanţa, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani, o lună şi 20 de zile.

De asemenea, un alt bărbat capturat are 26 de ani şi este Argeş, fiind dat în urmărire internaţională pentru infracţiuni rutiere. El a fost adus din Spania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Constanţa, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an.

Totodată, o altă femeie din judeţul Gorj, de 32 de ani, urmărită internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane şi constituire a unui grup infracţional organizat, a fost adusă din Marea Britanie. Pe numele său era emis un mandat executare a pedepsei cu închisoarea de 15 ani şi 8 luni.

Toţi suspecţii au fost duşi în unităţi de detenţie

Poliţiştii au adus în ţară şi două persoane pe numele cărora fuseseră emise mandate de arestare preventivă. Este vorba de un bărbat de 29 de ani, din Olt, urmărit internaţional pentru proxenetism şi adus din Italia şi de un bărbat de 23 de ani, din Iaşi, urmărit internaţional pentru trafic de droguri şi adus din Spania.

Persoanele aduse în ţară au fost duse în unităţi de detenţie, în vederea executării mandatelor.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 31-12-2025 10:52

