Celelalte platforme online gestionate de ANCPI – Registrul de Transcripţiuni şi Inscripţiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate şi Geoportal – vor fi repuse în funcţiune etapizat, după finalizarea verificărilor necesare, susţine şeful Agenţiei.

„Începând de marţi, 18 august, a fost reactivat serviciul 2.7.7. – Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan. Reluarea acestui serviciu este un nou pas în procesul de restabilire a serviciilor disponibile prin sistemele informatice ale ANCPI. În perioada 11–17 august 2026, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară din întreaga ţară au înregistrat 205.995 de cereri. Luni, 17 august 2026, au fost înregistrate 40.849 de cereri, dintre care 13.532 de solicitări pentru extrase de carte funciară pentru informare şi 6.423 de solicitări pentru extrase de carte funciară pentru autentificare”, arată Alexandru Laurenţiu Blaga, directorul general al ANCPI, într-o postare pe Facebook.

Acesta precizează că activitatea de cadastru şi publicitate imobiliară se află în etapa de recuperare a solicitărilor, volumul ridicat de solicitări fiind determinat, în principal, de acumularea cererilor din perioada în care e-Terra nu a fost disponibilă.

Reluarea funcţionării aplicaţiei permite procesarea acestora, iar recuperarea activităţii restante şi revenirea cât mai rapidă la fluxurile normale de lucru reprezintă priorităţi pentru ANCPI, susţine şeful ANCPI.

„Personalul ANCPI lucrează pentru gestionarea volumului de solicitări, cu respectarea termenelor şi procedurilor legale aplicabile. În acelaşi timp, echipele tehnice şi operaţionale monitorizează permanent funcţionarea e-Terra şi gradul de încărcare a sistemului şi implementează măsuri pentru optimizarea performanţei şi fluidizarea procesării cererilor”, spune Blaga.

Acesta spune că dat fiind numărul mare de solicitări înregistrate într-un interval scurt, pot să apară, temporar, timpi de aşteptare mai mari, atât pentru accesarea aplicaţiei, cât şi pentru procesarea unor cereri. „ANCPI urmăreşte reducerea progresivă a volumului acumulat şi revenirea la fluxurile normale de lucru”, se arată în postare.

Celelalte sisteme informatice, repornite etapizat

Şeful ANCPI afirmă că în această etapă, reluarea funcţionării vizează exclusiv sistemul integrat e-Terra, urmând ca celelalte platforme online gestionate de ANCPI – Registrul de Transcripţiuni şi Inscripţiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate şi Geoportal – să fie repuse în funcţiune etapizat, după finalizarea verificărilor necesare.

ANCPI va anunţa public, prin canalele oficiale de comunicare, repornirea fiecărei platforme.

Pentru informaţii şi îndrumare privind accesarea şi utilizarea aplicaţiei e-Terra, precum şi pentru situaţiile întâmpinate în procesul de reluare a activităţii, utilizatorii pot apela mai multe linii dedicate de Call Center.

ANCPI recomandă utilizatorilor să apeleze numerele comunicate pentru informaţii şi suport şi, atunci când situaţia poate fi clarificată telefonic, să evite deplasările suplimentare la sediile oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

În 15 iulie, ANCPI a fost ţinta unui atac cibernetic care a dus la cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituţiei. Aplicaţia de cadastru şi carte funciară nu a funcţionat aproape o lună.