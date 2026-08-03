Excepție fac doar curțile spitalelor, pasajele subterane și zonele pietonale centrale.

Acesta este momentul în care iluminatul public din cartierul Alexandru cel Bun din Iaşi a fost oprit. Străzile s-au cufundat în beznă.

Măsură a fost aplicată în toate cartierele, bulevardele şi pasarelele din oraș.

Excepţie fac doar curţile spitalelor, pasajele subterane şi zonele pietonale centrale.

Economia va fi de aproximativ 10 mega-wați oră în fiecare noapte, spun autoritățile.

Unii localnici sunt îngrijoraţi.

Femeie: "Problema este în spate în cartier dacă se închide, pentru că circulă tineri noaptea. Toți suntem precauți."

Femeie: "Cum fac naveta și mă trezesc la patru dimineața undeva la 4:30 plec acasă e întuneric până în stație am de mers și întuneric. Sunt foarte mulți oameni răi și se poate întâmpla orice.”

Bărbat: "Mergi pe stradă și nu vezi nimica nu mi se pare normal."

Nici pentru unii şoferi nu e ușor.

Femeie: "E greu la trecerea de pietoni mai ales, este foarte dificil pentru că nu vezi mai ales oamenii care sunt îmbrăcați în culoare închisă negru sau așa, trebuie să fii foarte atent”.

Primăria Iași a anunţat că măsura se va aplica până când criza de la Cernavodă va fi rezolvată.

Între timp, la Tecuci, iluminatul stradal va avea intensitatea redusă la jumătate, începând cu ora 22:00.