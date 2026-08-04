Într-un mesaj publicat pe Facebook, el a transmis că a analizat marți dimineață, în cadrul a trei ședințe de lucru, situația din energie și aprovizionarea cu combustibil a României.

Bolojan, care conduce în continuare Guvernul, interimar, după ce cabinetul său a fost demis printr-o moțiune de cenzură susținută de PSD și AUR, a prezentat pe rând stadiul lucrărilor de la centrala nucleară de la Cernavodă, situația rafinăriilor și măsurile discutate cu principalii furnizori de energie.

Situația de la Cernavodă, în continuare dificilă

Prima ședință a vizat centrala nucleară de la Cernavodă, afectată de scăderea debitului Dunării. Potrivit premierului demis, lucrările tehnice continuă pentru a proteja funcționarea instalației.

„Lucrările de dragare și de derocare continuă, iar în perioada următoare urmează să fie realizată operațiunea de scufundare a barjelor, imediat ce toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite," a scris Bolojan.

El a explicat care este obiectivul acestor măsuri: „Obiectivul nostru este să prelungim funcționarea Unității 2 a centralei, deoarece fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru Sistemul Energetic Național."

Totuși, Bolojan a transmis un semnal ușor optimist legat de nivelul apei: „Nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut. Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și continuăm toate măsurile pentru a menține grupul în funcțiune cât mai mult."

Aprovizionarea cu combustibil în România se va îmbunătăți - promite Bolojan

A doua temă discutată a vizat aprovizionarea cu combustibil a României. Bolojan a precizat că datele disponibile arată o evoluție pozitivă a situației, atât la nivelul producției interne, cât și al distribuției.

„Datele arată că situația s-a îmbunătățit. Rafinăria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcționează la aproximativ 85% din capacitate și este așteptată să revină la un regim normal de funcționare până la finalul săptămânii," a transmis premierul demis.

Pe baza acestor informații, oficialul a oferit asigurări legate de aprovizionarea populației și a sectoarelor economice esențiale: „În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populație, agricultură și transportatori."

Discuții cu furnizorii de energie pentru echilibrul sistemului

A treia ședință a avut ca temă centrală dialogul cu principalii furnizori de energie, în scopul menținerii echilibrului în Sistemul Energetic Național. Potrivit lui Bolojan, printre soluțiile analizate se numără asigurarea lichidității pe piață și colaborarea cu operatorul de transport al energiei electrice.

„Am analizat soluții pentru asigurarea lichidității în piață, prin plata sumelor restante din schema de compensare, precum și colaborarea cu Transelectrica pentru identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori," a precizat premierul demis.

De asemenea, Guvernul a convenit cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) accelerarea unor proceduri administrative.

„Totodată, am convenit cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei să accelereze emiterea tuturor documentelor necesare pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat, astfel încât noile capacități de producție să poată fi puse în funcțiune cât mai rapid," a scris Bolojan.

Bolojan le mulțumește celor care economisesc energie

Premierul demis a ținut să le mulțumească românilor și companiilor care au răspuns până acum apelurilor de reducere a consumului de energie electrică, subliniind că fiecare astfel de gest contează pentru sistemul energetic național.

„Mulțumesc tuturor cetățenilor și companiilor care răspund apelului de a reduce consumul de energie în aceste zile. Fiecare măsură de economisire contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic," a transmis oficialul.

Un mecanism de rezervă, pregătit pentru limitarea consumului

Bolojan a anunțat că, în zilele următoare, Guvernul va adopta o hotărâre prin care va fi pus în aplicare un mecanism prevăzut de lege, aplicabil în situația în care reducerea voluntară a consumului nu ar fi suficientă pentru a acoperi necesarul de energie din orele de vârf.

„În zilele următoare vom adopta o hotărâre de guvern care pune în aplicare mecanismul prevăzut de lege pentru situațiile în care reducerea voluntară a consumului nu este suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf," a explicat premierul demis.

Potrivit acestuia, marile companii consumatoare de energie ar putea fi anunțate în avans, cu 24 de ore înainte, în cazul în care ar urma să li se limiteze temporar consumul.

„Marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului, în funcție de specificul activității și de posibilitățile Sistemului Energetic Național," a precizat el.

Bolojan a subliniat că acest mecanism nu este încă activat și că reprezintă doar o măsură de rezervă: „Este un mecanism de rezervă, pe care îl pregătim pentru a fi folosit doar dacă situația o va impune."