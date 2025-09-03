Topul celor mai sărace state din EU. România ocupă un rușinos loc 3

În 2024, 8,5 % din populația UE nu își putea permite o masă care să conțină carne, pește sau un echivalent vegetarian o dată la două zile, cu 1,0 puncte procentuale (pp) mai puțin decât în 2023 (9,5 %).

Procentul era semnificativ mai mare în cazul persoanelor expuse riscului de sărăcie, respectiv 19,4 %, decât în cazul persoanelor care nu erau expuse riscului de sărăcie (6,4 %), scrie Eurostat.

La nivel național, cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie care nu își puteau permite o masă adecvată a fost înregistrată în Slovacia (39,8 %), urmată de Bulgaria (37,7 %) și Ungaria (37,3 %). Pe de altă parte, cele mai mici ponderi au fost înregistrate în Cipru (3,5 %), Irlanda și Portugalia (ambele cu 5,1 %).

Peste 16% dintre români nu își permit să aibă măcar o dată la două zile o masă care să includă carne, pește sau echivalent vegetarian.

Eurostat

Capacitatea de a-și permite o masă cu carne, pește sau un echivalent vegetarian o dată la două zile se numără printre elementele observate la nivelul gospodăriilor pentru a calcula rata de deprivare materială și socială severă.

Aceasta este una dintre componentele indicatorului privind persoanele expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială. Indicatorul este utilizat pentru a monitoriza obiectivul principal privind sărăcia și incluziunea socială din Planul de acțiune privind pilonul european al drepturilor sociale.

