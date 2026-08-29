Noul tronson, lung de aproape un kilometru și jumătate, face parte din Parcul Liniei un proiect care transformă treptat o zonă abandonată într-un coridor verde.

Capitala are, potrivit celor mai recente date de la Curtea de Conturi, sub 10 metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor, sub limita de spaţiu verde setată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, de 26 de metri.

Problema este că nici măcar suprafața exactă de spațiu verde din Capitală nu mai poate fi stabilită cu precizie. Ultimul Registru al Spațiilor Verzi a fost făcut acum 15 ani, și de-atunci nu a mai fost actualizat.

Alina Kasprovschi - Director Fundația Comunitară București: „Sunt mai mulți oameni decât copaci în acest oraș. Vedem din ce în ce mai des perioade de căldură foarte mare, furtuni foarte puternice, ori natura pe care o fixăm în oraș și care nu e doar un copăcel undeva este ceea ce ne va oferi protecție împotriva extremelor climatice.”

O parte din soluție este transformarea terenurilor abandonate în spații verzi. O nouă bucată, de 4 hectare din Parcul Liniei, amenajat pe traseul unei foste linii de cale ferată din Militari, a fost finalizată. Aici au fost amenajate alei pentru plimbare, piste pentru biciclete, locuri de joacă și spații pentru sport și relaxare.

Inclusiv cei mici au fost încântați.

Paul Moldovan - Primarul Interimar al SectoruluI 6: „Înainte aveam o zonă aici în care Poliția Locală era cheamată destul de des pentru că se depozitau deșeuri din construcții. Mai mult, se aruncau diverse gunoaie menajere, era toată această vegetație spontană care era urâtă și nu exista niciun loc verde pentru oamenii care locuiesc în această zonă.”

Și Insula Lacul Morii este aproape gata. Zona de peste trei hectare este amenajată ca spațiu verde și de agrement și ar urma să fie deschisă săptămânile următoare.