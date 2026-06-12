În prezent sunt realizate ultimele amenajări la punctul muzeistic care va fi deschis în zonă, a anunţat, vineri, conducerea Muzeului Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu".

„Urmează să amenajăm expoziţia, să facem un punct expoziţional acolo, care înseamnă nici mai mult nici mai puţin de zece vitrine în care vor fi puse piese de patrimoniu descoperite chiar în sit. Expoziţia va cuprinde cărămizi care poartă inscripţia trupelor auxiliare care au ridicat termele, va cuprinde fragmente ceramice, dar şi vase ceramice întregite de către restauratorii noştri. Va cuprinde şi material organic şi material anorganic. Nu pot să vă dau o dată exactă, dar cred că undeva la sfârşitul acestei luni, începutul lunii viitoare, situl poate fi inaugurat şi punctul muzeistic poate fi deschis pentru vizitatori", a declarat, pentru AGERPRES, directorul Muzeului Judeţean Vâlcea, Claudiu Tulugea.

Pe lângă expoziţie, vizitatorii vor avea acces şi în situl propriu-zis, care este înscris în lista UNESCO, alături de alte construcţii romane ridicate de-a lungul râului Olt, între care castrul de la Titeşti, castrele de la Racoviţa (Praetorium I, Praetorium II), castrul Arutela (Porta Praetoria) de la Călimăneşti şi castrul de la Rădăcineşti, comuna Berislăveşti, ca parte a Limes Alutanus.

Situl arheologic Buridava Romană este unul dintre cele mai mari din judeţul Vâlcea, în ultimii ani arheologii vâlceni desfăşurând în zonă importante lucrări de scoatere la lumină a termelor şi a zidurilor de incintă astfel încât să poată fi pus la dispoziţia publicului larg.

„În ultimii patru ani, săpăturile s-au axat pe redescoperirea - pentru că se ştia de ele, dar nu se cunoştea concret unde anume sunt - celor două puncte sensibile pentru care, anul trecut, am ridicat pavilioane temporare care să le protejeze. Este vorba de un prefurniu, de fapt un cuptor în care se încălzea apa şi care, prin termosifonare, urca în bazine în care romanii se scăldau, şi un sudatorium, redescoperit de noi acum trei ani, un bazin în care, la fel, se făcea saună. Noi vom continua cercetarea arheologică a zonei. Deşi am stopat momentan cercetările arheologice sistematice pe care le-am făcut noi, sunt cercetări preventive pentru că zona este intens locuită. Sunt mulţi oameni care doresc să îşi construiască în sit sau chiar în proximitatea sitului case sau diferite ateliere şi în urma acestor construcţii trebuie să se facă o descărcare de sarcină arheologică, care presupune la rândul ei tot o formă de cercetare", a mai spus directorul instituţiei muzeale judeţene.

Buridava Romană este situată într-o zonă mărginaşă a municipiului Râmnicu Vâlcea, în cartierul Stolniceni, la aproximativ 15 kilometri de Buridava Dacică de la Ocnele Mari.

Primele descoperiri din acest perimetru au fost făcute la mijlocul secolului trecut, iar de-a lungul timpului, prin cercetări arheologice, au fost identificate două grupuri de terme (băi) şi mai multe niveluri de locuire romană, începând de la sfârşitul primului război daco-roman.