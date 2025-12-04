Un bebeluș cu pneumonie a murit după ce a fost ținut acasă. Părinții acuză medicul de familie de malpraxis și îi cer bani

Polițiștii din Covasna anchetează moartea unui bebeluș în vârstă de 5 săptămâni care s-a stins acasă în urma unei pneumonii.

Mama copilului anunțase înainte de naștere că ar vrea să-l lase pe cel mic în grija statului, însă nu l-a abandonat în maternitate. Acum, părinții dau vina pe medicul care a consultat copilul când era bolnav și îi cer bani dacă vrea ca familia să renunțe la acuzațiile de malpraxis.

Mama copilului, o tânără de 20 de ani, și partenerul ei mai au doi copii. Înainte de a-l naște pe cel de-al treilea, femeia a mers la primărie să anunțe că vrea să lase bebelușul în grija statului. Motivele:

Primarul comunei Crizbav: „Bărbatu-său și-a refăcut viața, și ea nu are decât o mie de lei și nu poate să întrețină doi copii și cu nou-născutul, trei. Hârtia aia e ceva ce nu vreau să mai văd. Deci o mamă se gândește să abandoneze copilul nenăscut.”

După naștere, femeia a luat totuși copilul acasă pentru că, între timp, se împăcase cu tatăl celui mic. Dar, după o lună, a ajuns cu bebelușul la medicul de familie. Copilul era răcit, iar doctorița i-a recomandat un tratament și a sfătuit-o pe mamă să meargă la spital dacă starea lui se agravează. Mediatorul sanitar din comună, angajatul primăriei care face educație pe probleme de sănătate, a insistat și el, dar fără succes.

Părinții au șantajat-o pe doctoriță

Ținut acasă, bebelușul a murit după 3 zile, iar părinții dau vina acum pe medicul de familie. Mai mult, tatăl i-ar fi cerut doctoriței bani ca să n-o reclame pentru malpraxis.

Doctorița a refuzat înțelegerea, iar părinții sunt deciși să o reclame la poliție pentru malpraxis. Medicul nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere, însă ar fi anunțat că va face, la rândul său, plângere împotriva celor care îi cer bani.

Deocamdată, poliția are în lucru un dosar pentru moarte suspectă.

Ceilalți doi copii ai familiei, de 2, respectiv 3 ani, sunt în atenția asistenților sociali, care spun că sunt bine îngrijiți, iar cel mare merge la grădiniță. Tatăl muncește în construcții și nu a cerut până acum ajutor social, spun reprezentanții primăriei.

