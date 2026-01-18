Un nou-născut a murit de frig în Gaza. Opt copii au decedat din cauza hipotermiei în această iarnă

18-01-2026 | 06:55
nou nascut
Shutterstock

Un bebeluş de doar 27 de zile a murit sâmbătă în Gaza din cauza frigului extrem, astfel că numărul copiilor din regiune care au decedat din cauza hipotermiei în această iarnă a ajuns la opt, potrivit ministerului palestinian al sănătăţii.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Surse medicale au confirmat pentru agenţia Anadolu că nou-născuta, numită Aisha Ayesh al-Agha, a murit din cauza temperaturilor scăzute şi că, atunci când a fost adusă la spitalul Nasser din Khan Younis, era deja prea târziu pentru a fi salvată, relatează The Guardian.

Nu au fost dezvăluite alte detalii despre starea copilului înainte de moartea sa.

Două rapoarte recente ale organizaţiei Physicians for Human Rights, în colaborare cu Global Human Rights Clinic de la Facultatea de Drept a Universităţii din Chicago şi Physicians for Human Rights-Israel (PHRI), documentează modul în care războiul a dus la cifre ridicate ale mortalităţii materne şi neonatale.

Cifre alarmante: mii de cazuri medicale grave în doar șase luni

Documentul raportează „2.600 de avorturi spontane, 220 de decese legate de sarcină, 1.460 de naşteri premature, peste 1.700 de nou-născuţi cu greutate sub normală şi peste 2.500 de sugari care aveau nevoie de îngrijire intensivă neonatală” între ianuarie şi iunie 2025.

Salvamont Brașov
Tânărul epuizat și cu hipotermie care a alertat salvamontiștii nu a fost găsit nici după patru zile, în Bucegi

Mamele din Gaza sunt forţate să facă alegeri de neimaginat, compromiţându-şi în mod constant propria sănătate şi supravieţuirea pentru a satisface nevoile cele mai elementare ale copiilor lor. Având în vedere că îngrijirea maternă şi neonatală a fost afectată de penuria de combustibil, blocarea aprovizionării cu medicamente, strămutarea în masă a populaţiei şi bombardamentele neîncetate, mutarea în tabere de corturi supraaglomerate a devenit singura opţiune rămasă.

În primele luni ale anului 2025, au fost înregistrate 17.000 de naşteri, o scădere de 41% faţă de aceeaşi perioadă din 2022.

Unicef: peste 100 de copii uciși după armistițiu

Viaţa în Gaza rămâne precară. Un purtător de cuvânt al Unicef, James Elder, a declarat că peste 100 de copii au fost ucişi în teritoriu de la intrarea în vigoare a armistiţiului în octombrie.

Deşi atacurile aeriene şi focurile de armă s-au redus, ele nu au încetat. Furtunile recente au agravat criza, provocând morţi şi inundaţii în taberele de refugiaţi, care erau deja supraîncărcate.

Rafale puternice de vânt au provocat marţi prăbuşirea pereţilor peste corturile fragile ale palestinienilor strămutaţi, ucigând cel puţin patru persoane. Ministerul Sănătăţii din Gaza a anunţat marţi că un alt copil, în vârstă de un an, a murit în timpul nopţii din cauza hipotermiei.

Potrivit ministerului Sănătăţii, cel puţin 464 de palestinieni au fost ucişi şi aproape 1.280 au fost răniţi în atacurile israeliene de după încetarea focului.

Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul

Sursa: News.ro

Etichete: deces, nou-nascut, hipotermie, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 18-01-2026 06:55

