Un bărbat a murit, iar altul este rănit, după ce au căzut de pe acoperișul unei grădinițe, în Timiș. Ce s-a întâmplat

Stiri actuale
20-12-2025 | 19:12
Grav accident de muncă pe un șantier din județul Timiș. Doi muncitori au căzut de pe acoperișul unei grădinițe, iar unul dintre ei a murit pe loc. Polițiștii și inspectorii de muncă anchetează incidentul tragic.

autor
Daniel Preda

Din primele informații, cei doi nu aveau contracte de muncă. Incidentul s-a întâmplat pe șantierul grădiniței din Jebel, care este în reabilitare. Cei doi, un bărbat în vârstă de 45 de ani și altul în vârstă de 34 de ani, lucrau la șapte metri înălțime.

Corespondent Știrile ProTV: Potrivit unor surse din anchetă, cei doi muncitori montau tabla pe acoperișul grădiniței. Unul dintre ei s-a dezechilibrat, iar în cădere a încercat să se prindă de colegul lui.

Echipajele de urgență ajunse la fața locului au încercat minute în șir să îl resusciteze pe muncitorul de 45 de ani, cel care s-a dezechilibrat, dar leziunile suferite au fost prea grave. Cel de-al doilea bărbat a fost stabilizat și transportat de urgență la spital, cu multiple traumatisme.

Dan Vatriș, primarul comunei Jebel: Chiar ieri am fost la ei, când se strângeau, am văzut că au căști, aveau echipament și erau bucuroși. Ziceau că mai vin luni să închidă partea asta de acoperiș.

Unul dintre ei nu avea echipament corespunzător

Numai că probele adunate până acum arată că, în momentul accidentului, cel puțin unul dintre ei nu era echipat corespunzător. Bărbatul decedat era căsătorit și avea un copil.

Adrian Ivan, inspector de muncă SSM ITM Timiș: Două persoane, fără forme legale, desfășurau o activitate pe acoperișul grădiniței. Cel puțin victima nu purta echipament de protecție.

Remus Milin, purtător de cuvânt IPJ Timiș: Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă.

Reprezentantul firmei care se ocupă de lucrări nu a oferit, deocamdată, un punct de vedere.

Poliţiştii din Bacău au ţinut locul lui Moş Crăciun. Au dus daruri unui sportiv care provine dintr-o familie modestă

Sursa: Pro TV

Etichete: timis, ITM, acoperis, muncitori, accidente de munca,

Dată publicare: 20-12-2025 19:10

