Un muncitor a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc în construcții, în Timiș. Au fost deschise anchete

25-10-2025 | 07:31
Un bărbat de 51 de ani a sfârșit tragic, după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc din Timișoara aflat în construcții. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă. Polițiștii și inspectorii în muncă au deschis anchete.

Emanuela Băluș

Tragedia s-a petrecut într-un cartier al Timișoarei aflat în construcții. Bărbatul de 51 de ani lucra de pe o schelă la zidăria clădirii de la etajul 5.

Într-o fracțiune de secundă, s-a dezechilibrat și a căzut în gol de la aproximativ 20 de metri. Colegii l-au găsit inconștient după câteva minute.

Muncitor: Noi lucram doar aici. Un coleg de-al nostru s-a dus în spate să vadă ce s-a auzit. Așa ne-am dat seama. S-a dus și l-a văzut jos, că altfel, jumătate de oră, o oră, nu știa nimeni de el. I-o fi fost rău, i-o venit rău.

La fața locului au ajuns salvatorii.

Zorița Mircov, purtător de cuvânt ISU Timiș: Din nefericire, victima prezenta leziuni incompatibile cu viața. Bărbatul a fost declarat decedat de către medicul de pe echipajul SMURD.

Ce spune ITM

Atât polițiștii, cât și inspectorii ITM Timiș au deschis anchete.

Adrian Ivan, inspector de muncă SSM Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș: Lucrătorul era echipat cu echipamentul individual de protecție. Nu necesita purtarea unei centuri de siguranță. Restul avea, salopetă, bocanci

Maria Mitroi, purtător de cuvânt IPJ Timiș: Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost dus la Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei.

