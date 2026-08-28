Individul nu a ajuns prea departe. După ce a sărit de la etajul 1, a fost prins în scurt timp de polițiștii care au plecat in urmărirea lui.

Potrivit anchetatorilor, când era în sediul secției de poliție, bărbatul le-ar fi spus agenților care-l supravegheau că are nevoie să folosească toaleta. I s-a permis și de acolo a sărit pe geam.

Tânărul fusese dus la sediul poliției împreună cu un alt suspect, de 21 de ani, pentru cercetări legate de o tâlhărie.

Mai precis, doi adolescenți reclamaseră că au fost abordați pe stradă de cei doi indivizi care i-ar fi lovit și i-ar fi amenințat cu cuțitul, ca să le dea bani - câte 50 de lei fiecare. Polițiștii i-au identificat și i-au reținut.

Acum, procurorul care va stabili măsurile preventive ar putea lua în calcul și tentativa de fugă a unuia dintre suspecți.