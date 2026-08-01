Totul a început după ce o fetiță de 6 ani a traversat printr-un loc nepermis și ar fi ieșit brusc în fața unei mașini, care a lovit-o.

Copila a fost transportată la spital. Mai multe persoane ar fi început apoi să-l amenințe și lovească pe șofer, care, speriat, a plecat spre secția de poliție.

Agenții și jandarmii au ajuns la locul accidentului, unde oamenii făceau scandal. Un bărbat chiar ar fi sărit la bătaie.

Scandalagiu potolit greu de polițiști ș jandarmi

Autoritățile au încercat minute bune să-l imobilizeze și urce în autospecială. Individul a fost amendat cu 3.000 de lei.

Acum, a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.